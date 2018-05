Palermo Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Palermo Cesena, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Palermo Cesena sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto, si gioca allo stadio Renzo Barbera e, alle ore 15:00 di sabato 12 maggio, rientra nel programma della penultima giornata della Serie B 2017-2018. Rosanero per la promozione diretta, romagnoli per la salvezza: se però il Cesena è ormai davvero vicino all’obiettivo e, di fatto, gli basta vincere una delle ultime due partite per archiviare la pratica, il Palermo in questo momento avrebbe fallito il bersaglio grosso, e si dovrebbe accontentare dei playoff. Tuttavia la situazione dei siciliani è migliore rispetto a una settimana fa, dunque la squadra affronta questa partita casalinga con ottimismo e speranza, e se dovesse centrare la Serie A senza passare dagli spareggi otterrebbe la promozione diretta per la seconda volta negli ultimi cinque anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Cesena verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Calcio 2, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 415988 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Curiosamente, il Palermo chiede punti e strada alla squadra che gli ha virtualmente avvicinato la possibilità di prendersi il secondo posto: domenica il Cesena ha battuto in rimonta il Parma, e grazie a questa vittoria - unita ovviamente al 3-2 rosanero di Terni - la squadra di Roberto Stellone ha nuovamente scavalcato i ducali, prendendosi il terzo posto. Serve adesso il passo in più: superare anche il Frosinone che è davanti di un punto. Sarà un testa a testa entusiasmante: quattro squadre sono coinvolte e qualunque passo falso rischia di essere determinante. Da questo punto di vista il Palermo deve salire di colpi: ha vinto solo due delle ultime sette partite, anche se ha limitato le sconfitte (una in undici gare). Il Cesena ha festeggiato la vittoria sul Parma come una salvezza anticipata: i romagnoli hanno un vantaggio di 4 lunghezze sulla zona playout e altre squadre che dovrebbero scavalcarli per far loro giocare lo spareggio. Nelle ultime quattro giornate la squadra di Fabrizio Castori ha rotto gli indugi, vincendo due volte e pareggiando 0-0 a Brescia e Pescara. Ancora più incredibile pensare che le ultime due vittorie interne sono arrivate contro Frosinone e Parma, cioè due delle prime quattro squadre della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CESENA

Da quando è arrivato Stellone, il Palermo gioca con il 4-4-2 utilizzato anche a Frosinone: è Moreo che affianca La Gumina in attacco, mentre Coronado viene spostato sull’esterno sinistro a centrocampo. In mezzo giocano Murawski e Chochev, due mediani puri che possono dunque dare copertura ideale alla difesa; a destra c’è Rolando, in gol sabato scorso. La linea arretrata prevede allora Rispoli e Aleesami che abbassano la loro posizioine; Dawidowicz e Rajkovic sono scelti per proteggere Pomini e sono entrambi in vantaggio su Szyminski. Il Cesena deve fare a meno dello squalificato Kupisz: ne prenderà il posto Chiricò, che ha lo stesso ruolo e completerà il tridente con Jallow e Vita, anche se Moncini ha alzato le sue quotazioni con la doppietta decisiva al Parma. A centrocampo come sempre agiscono Schiavone da regista, Laribi e Fedele come interni; entrambi sono in vantaggio su Ndiaye, mentre per la difesa ecco la coppia formata da Suagher e Scognamiglio a protezione di Fulignati, Donkor e Perticone agiranno da terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai che tendono in maniera esplicita verso la vittoria del Palermo: il segno 1 infatti ha un valore di 1,55 contro il 5,75 posto sul segno 2 per l’affermazione del Cesena, cosa che dunque ci dà la dimensione di quale sia la distanza tra le due squadre. Per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, dovrete ovviamente giocare il segno X e se le cose andassero in questo modo la vostra vincita corrisponderebbe a una cifra pari a 3,90 volte la puntata.

