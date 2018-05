Parma Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Bari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra due squadre di alta classifica, i ducali credono nella promozione diretta

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Parma Bari, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Parma Bari, allo stadio Tardini, viene diretta dal signor Aleandro di Paolo: alle ore 15:00 di sabato 12 maggio le due squadre scendono in campo per la penultima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Sfida interessantissima e decisiva: il Parma va ancora alla ricerca della promozione diretta ma dopo l’ultimo turno non è più padrone del proprio destino, il Bari per punti potenziali potrebbe anche farcela ma, più realisticamente, punta al sorpasso diretto sull’avversaria di oggi così da saltare il primo turno dei playoff, e partire dalle semifinali. In ogni caso stiamo parlando di due squadre di alta classifica, tra le migliori del torneo: lo spettacolo è garantito, sperando che ovviamente il campo confermi quelle che sono le previsioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Bari verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Calcio 1, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 415977 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Guardando al passato, Parma e Bari sono le due squadre che erano salite a braccetto in Serie A nel 2009: una era allenata da Francesco Guidolin, l’altra da Antonio Conte e l’anno seguente sarebbero comunque riuscite a confermare la categoria. Dopo tanti problemi si ritrovano qui, entrambe con la possibilità di ripetere quanto accaduto nove anni fa ma, più probabilmente, avversarie nei playoff: il Parma era riuscito a prendersi il secondo posto con una serie di sei vittorie in otto partite, ma il ko di Cesena ha portato Palermo e Frosinone al sorpasso e adesso battere Bari e Spezia potrebbe non essere sufficiente per salire subito di categoria. Per quanto riguarda il Bari, anche i pugliesi hanno sperato nell’arco della stagione di ottenere la promozione diretta ma è successo ormai tempo fa. La squadra allenata da Fabio Grosso non perde da sette partite, ma ne ha vinte soltanto cinque: avesse ottenuto più successi, oggi sarebbe forse insieme alle altre a giocarsela. I punti di ritardo dal Frosinone sono 4, con in mezzo anche il Palermo: difficile pensare che l’obiettivo possa essere centrato, e allora come detto si punta al quarto posto per saltare il primo turno dei playoff proprio a scapito del Parma.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BARI

Brutta tegola per il Parma, che perde tre giocatori per squalifica: Baraye (salterà anche l’ultima giornata), Di Cesare e Roberto Insigne. In difesa allora giocherà Alessandro Lucarelli, che ha recuperato dall’infortunio e sarà al fianco di Iacoponi con Gazzola e Gagliolo sugli esterni, e Frattali in porta; in attacco invece si va verso la conferma di Ciciretti a desta, Di Gaudio a sinistra e Ceravolo da prima punta (favorito su Calaiò), visto che Insigne era subentrato a Cesena mentre Baraye era stato espulso dalla panchina. A centrocampo Roberto D’Aversa punta ancora su Scavone come playmaker, su Barillà e Dezi come mezzali. |l Bari ritrova Marrone e Liam Henderson: il primo si piazza al centro della difesa con Gyomber (va in panchina Empereur), il secondo dovrebbe essere schierato in mezzo in sostituzione di Busellato, nel 4-4-2 che Grosso ha provato ultimamente. Improta e Iocolano sono gli esterni in mediana, Basha completa il reparto; davanti con Karamoko Cissé spazio a uno tra Galano e Andrada che ha segnato sabato scorso il suo primo gol in Serie B, Sabelli e Balkovec saranno i terzini con Micai tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita che sulla carta sarebbe in equilibrio per la situazione di classifica e il momento delle due squadre, ma che per l’agenzia di scommesse Snai tende in maniera piuttosto evidente dalla parte del Parma: il segno 1 per la vittoria dei ducali infatti vale 1,95 contro il 4,00 posto come valore sul segno 2, da giocare per il successo della squadra pugliese. Con il segno X, che come sempre identifica il pareggio, il vostro guadagno sulla partita dello stadio Tardini sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

