Perugia Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Novara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Agli umbri manca un punto per i playoff, piemontesi a caccia della savezza

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Perugia Novara, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Perugia Novara sarà diretta dal signor Riccardo Ros; alle ore 15:00 di sabato 12 maggio si gioca per la 41^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Nonostante i punti persi nelle ultime giornate, ancora una volta il Grifone dovrebbe riuscire a qualificarsi ai playoff a meno di un clamoroso crollo verticale; il Novara invece insegue la salvezza e ha un solo punto di margine sulla zona playout. Una partita dunque molto più urgente e importante per gli ospiti, anche se il Grifone vuole chiudere i conti e dunque vorrà vincere, anche se migliorare la sua posizione da ottava a settima cambierebbe poco nella griglia degli spareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Novara verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Calcio 7, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 416024 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

I RISULTATI

Al Perugia manca un punto per mettere una distanza di sicurezza tra sè e il Foggia, unica squadra che possa ancora prendersi i playoff al suo posto; se la stagione finisse oggi il Grifone giocherebbe il primo turno contro il Venezia senza avere il vantaggio del campo, e poi andrebbe in semifinale a sfidare il Parma. Il percorso “alternativo”, cioè se arrivasse il sesto posto, prevederebbe Bari e Palermo ma in ogni caso non ci sarebbe l’ausilio del pubblico amico nel primo turno, e poi anche le prime posizioni della classifica potrebbero cambiare e potrebbe quindi essere il Frosinone un potenziale avversario. Roberto Breda dunque non fa calcoli: il suo Perugia non vince da quattro partite e vuole solo tornare a farlo per archiviare la pratica. Il Novara ha un margine davvero esiguo sui playout, che aveva giocato anche nel 2014 senza riuscire a superarli: non vince da sette partite e ha ottenuto appena due vittorie nelle ultime 15 gare. Il dato positivo se vogliamo è che la squadra ha trovato almeno un gol nelle ultime cinque uscite, ma mai più di uno e subendone 10 nelle ultime sei, cosa che la rende una squadra in bilico e che ha bisogno di ritrovare la fiducia per rimanere davanti alle concorrenti dirette.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA NOVARA

Breda riporta Cerri nell’attacco del Perugia, affiancandolo a Di Carmine e ricomponendo una coppia che ha segnato 36 gol in questo campionato; fuori Diamanti (reduce dal timbro di Bari) e consueto 3-5-2 con Mustacchio e Pajac sulle corsie, Buonaiuto può fare l’esterno ma dovrebbe partire sulla mezzala al fianco di Colombatto - favorito su Raffaele Bianco - con Gustafson che sarà l’altro interno in mediana. Non cambia nemmeno la difesa: Magnani, Belmonte e Volta proteggeranno il portiere Leali. Nel Novara Macheda ha già terminato la sua stagione (tornerebbe eventualmente per i playout) ed è squalificato anche Troest: in difesa allora spazio ad Andrea Mantovani che affiancherà Del Fabro in mezzo, con Dickmann e Chiosa confermati come terzini (il portiere sarà Montipò). Davanti, uno tra Puscas e Gianluca Sansone affiancherà Riccardo Maniero; i due saranno supportati da un centrocampo nel quale Moscati e Di Mariano spingeranno sulle corsie, con Casarini e Sciaudone (attenzione anche a Ronaldo) come centrali.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente è il Perugia ad essere favorito per questa partita; anzi, secondo quanto viene indicato dall’agenzia di scommesse Snai il valore di 5,50 sulla vittoria esterna del Novara è uno dei più alti nel complesso del segno 2 per questa giornata. Tuttavia il successo del Perugia non paga pochissimo (2,20 non è tra le quote minime fornite dai bookmaker) e infatti il pareggio, che ha una quota di 2,30 volte la somma giocata, ha un valore mediamente più basso rispetto a quanto accade di solito.

