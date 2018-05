Perugia Zenit Kazan/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Semifinale Champions League)

Diretta Perugia Zenit Kazan: info streaming video e tv della seconda semifinale della Final Four della Champions League. I due club di nuovo in campo dopo la finale 2016-2017

12 maggio 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Perugia-Zenit Kazan, è la partita in programma oggi sabato 12 maggio 2018 alla Basket Hall di Kazan: fischio d’inizio già fissato alle ore 18.00 secondo il fuso orario italiano, per questa emozionate seconda semifinale della Champions League. Match di altissimo livello quindi per chiudere questa prima giornata dedicata alla Final Four della prima competizione sul continente: in campo proprio le due squadre che l’anno scorso si erano contese la medaglia d’oro e senza dubbio i due club più in forma della stagione su tutto il continente. Da una parte ecco Perugia, di ritorno dal Triplete Supercoppa-Coppa Italia-Scudetto, in cerca di nuovi trofei; dall’altra lo Zenit Kazan che ormai ha davvero vinto tutto ed è pure campione del mondo per club in carica. Difficile quindi immaginare chi potrà strappare l’ultimo pass valido per la finale più prestigiosa di questa edizione della Champions League: facile immaginare che lo spettacolo non mancherà.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ovviamente anche la seconda semifinale della Champions League, prevista alle ore 18.00 tra Perugia e Zenit Kazan, sarà visibile sulla piattaforma di Sky che ne detiene i diritti in esclusiva. Diretta tv del match programmata quindi al canale Sky Sport Plus HD con al commento tecnico Stefano Locatelli e Andrea Zorzi: diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite l’app dedicata Sky Go.

IL CAMMINO

Prima di dare la parola al campo appare senza dubbio utile e interessante, giunti questo punto nella Final Four della Champions League, ricordare come Perugia e Zenit Kazan hanno raggiunto tale traguardo. Partendo dagli umbri, freschi vincitori dello scudetto italiano, segnaliamo che la Sir aveva chiuso nel miglior dei modi la fase preliminare a gironi: la squadra di Bernardi fu prima nel gruppo A con 16 punti e nessuna sconfitta rimediata. Nessuna difficoltà poi per la Sir anche nei play off: gli umbri infatti affrontarono di seguito brillantemente sia l’Halkbank (sconfitta senza concedere un set) e poi il Novosibirsk (fu sfida allora molto più compilata, visto pure un calendario ben sfortunato). Diverso invece il percorso dello Zenit Kazan in questa edizione della Champions League dato che è proprio il club russo il padrone di casa. Ecco quindi che lo Zenit visse solo la fase a gironi, avendo già automaticamente accesso alla Final Four. Qui i russi comunque chiusero il girone D con la prima posizione, con 16 punti, nessun KO e appena 3 parziali concessi agli avversari. Tale dato assieme al palmares che lo Zenit vanta (è campione in carica in europa, campione in carica del mondo, campione di Russia e molto altri in stagione) ci fa comunque capire che la sua presenza in questa Final Four è tutt’altro che fuori luogo.

© Riproduzione Riservata.