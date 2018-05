Pescara Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Ascoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il Delfino è praticamente salvo, i marchigiani devono uscire dalla zona playout

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ascoli Pescara, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Pescara Ascoli, partita diretta dal signor Aureliano, si gioca per la penultima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 12 maggio. Il Pescara ha ormai chiuso i conti con la salvezza, con un finale di stagione in crescendo e ritrovandosi proprio quando era maggiormente necessario; l’Ascoli invece entrava in questa giornata con una posizione da playout, ha ancora tutte le carte in regola per salvarsi direttamente ma allo stesso modo rischia di retrocedere subito in Serie C. Se dunque per il Delfino il pareggio potrebbe essere un risultato favorevole, ai marchigiani rischierebbe di non servire: gli ospiti arrivano allo stadio Adriatico per vincere senza se e senza ma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Ascoli verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Sport Mix e Sky Calcio 8, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 415966 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Due vittorie e due pareggi per il Pescara nelle ultime quattro giornate: la squadra abruzzese non vinceva addirittura da 11 turni nei quali aveva raccolto sei sconfitte, e si era messa in una situazione complicatissima come classifica e come morale. Adesso però le cose vanno decisamente meglio: Bepi Pillon è dunque riuscito a dare una sterzata a una squadra che aveva perso entusiasmo e smarrito la via, che ha centrato l’obiettivo ma che partiva in estate con la speranza di tornare in Serie A, e dunque non si può dire soddisfatta per come sono andate le cose. Nemmeno l’Ascoli del resto, anche se i marchigiani non avevano orizzonti più ambiziosi cui guardare; sta di fatto che questa squadra è rimasta sul fondo della graduatoria praticamente fino alla scorsa settimana (si intende in zona da retrocessione diretta), ma era già in ripresa perchè dopo le tre sconfitte consecutive tra febbraio e marzo ha vinto quattro volte con altrettanti pareggi e due sole sconfitte. Che basti per salvarsi subito è difficile dirlo e al momento non sarebbe sufficiente; per questo motivo Serse Cosmi deve provare a vincerle entrambe, sapendo anche di affrontare due squadre tranquille (l’altra sarà il Brescia) e dunque con possibilità in più di fare bottino pieno.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ASCOLI

Pescara senza lo squalificato Perrotta: ne prende il posto Andrea Coda al centro della difesa, Gravillon confermato mentre sulle corsie ci sono Fiamozzi e Alessandro Crescenzi. Centrocampo che dovrebbe vedere la conferma di capitan Brugman da perno centrale, con Valzania sul centrodestra e il giovane Machin dall’altra parte; in attacco Leonardo Mancuso continua a essere l’esterno destro, con Capone preferito a Yamga sulla corsia mancina e Stefano Pettinari, 12 gol nelle prime 18 partite e uno nelle seguenti 18, che sarà la prima punta. Cosmi non può utilizzare Padella (squalifica): l’esterno sinistro dell’Ascoli sarà allora Mignanelli. Conferma per il resto della squadra, almeno così sembra: Pinto, Cherubin e Gigliotti in difesa davanti ad Agazzi, Mogos a destra e Buzzegoli playmaker davanti alla retroguardia, aiutato da Addae e Franck Kanouté schierati come interni. Monachello la prima punta, Lores Varela a sostegno; qui un ballottaggio aperto con Clemenza, che potrebbe avere la meglio e tornare titolare dopo essere stato penalizzato dal cambio di modulo.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra favorita per questa partita è il Pescara: siamo a 2,65 come valore sul segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa, contro il 4,00 posto sul segno 2 per l’affermazione esterna dell’Ascoli. Giocando invece il segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio, la vostra vincita sulla partita di Serie B allo stadio Adriatico sarebbe di 2,2 volte la cifra investita, un valore più basso rispetto alla media con la quale vengono solitamente trattati i pareggi.

