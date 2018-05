Pro Vercelli Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Ternana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre ultime in classifica sono ormai condannate alla Serie C

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pro Vercelli Ternana, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Pro Vercelli Ternana, allo stadio Silvio Piola, verrà diretta dal signor Valerio Marini: penultima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 12 maggio. Possiamo dirlo senza timore di smentita: salvo miracoli, queste due squadre sono condannate alla retrocessione in Serie C. Avendo un ritardo di cinque punti dalla zona playout (6 dalla salvezza), i bianchi e i rossoverdi dovrebbero sempre vincere e sperare in un arrivo favorevole con classifica avulsa, ma questo vorrebbe dire che almeno un paio di squadre dovrebbe mettere in cascina non più di un punto in due giornate. Dunque, ci sarà un’aria di smobilitazione o quantomeno di triste addio a una stagione che si pensava difficile ma certamente non si immaginava così in basso; certo i miracoli sportivi possono sempre accadere, e allora sia Pro Vercelli che Ternana giocheranno oggi per provare a prendersi la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Ternana verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Calcio 10, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 416057 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Volendo approfondire il discorso di cui sopra, possiamo dire che se oggi finisse pari entrambe le squadre sarebbero condannate alla Serie C, e così sarebbe per l’eventuale sconfitta; quella che invece dovesse prendersi la vittoria avrebbe ancora una cartuccia da sparare, ma dipenderebbe dai risultati maturati sugli altri campi e da un’ultima giornata che la Pro Vercelli giocherà sul campo del Cittadella, mentre la Ternana affronterà al Liberati contro l’Avellino. Due sconfitte consecutive per i piemontesi, che hanno anche vinto due volte nelle ultime cinque ma non sono riusciti a liberarsi dell’ultimo posto; tre ko in serie per la Ternana, agganciata appunto dall’avversaria di oggi a quota 37 punti. In un estremo e disperato tentativo di salvarsi, la società piemontese ha esonerato Gianluca Grassadonia affidando la panchina a Vito Grieco; la prima sostituzione di Grassadonia in questa stagione non aveva portato a nulla, ed è inoltre difficile pensare che il principale problema per questa situazione sia l’allenatore. Ad ogni modo Grieco, tecnico nelle giovanili da quattro anni, avrà ora il compito di provare a salvare una Pro Vercelli che ha già un piede e mezzo in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TERNANA

Come giocherà la Pro Vercelli di Grieco? E’ probabile che sarà in campo con lo stesso 3-5-2 utilizzato da Grassadonia. Sarà squalificato Ghiglione, dunque Germano o Bifulco a destra; Mammarella dall’altra parte, Castiglia e Paghera sulle mezzali con Vives che verrà schierato come regista. A protezione di questa linea ecco Pigliacelli in porta con Gozzi, Alcibiade e Bergamelli nel reparto arretrato; i gol saranno chiesti a Reginaldo e Morra, con quest’ultimo che appare favorito rispetto a Raicevic. Nella Ternana mancherà Vitiello, che però era partito dalla panchina contro il Palermo; Gigi De Canio potrebbe confermare la squadra di sabato scorso, con Rigione e Favalli esterni difensivi e a supporto di Valjent e Signorini, coppia centrale davanti a Sala. In mediana Tremolada e Paolucci designati a occupare le mezzali, Varone favorito su Signori per agire da schermo davanti alla difesa; nel tridente offensivo spazio a Piovaccari (la stagione di Montalto è finita in anticipo), con lui dovrebbero esserci capitan Marino Defendi e Carretta anche se Statella rappresenta un’interessante soluzione alternativa per gli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicata, nella quale a essere favorita è la Pro Vercelli: questo almeno ci dice l’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la quota per il segno 1 che identifica l’affermazione dei bianchi vale 2,20 contro il 3,00 che invece è il valore posto sul segno 2, ovvero il successo esterno della Ternana. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X e che non servirebbe ad alcuna delle due avversarie oggi al Piola, vi permetterebbe in ogni caso di guadagnare 3,50 volte la somma cha avrete deciso di investire.

