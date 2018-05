Probabili formazioni/ Atalanta Milan: diretta tv, orario e ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Atalanta Milan: diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Gasperini e Gattuso

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Atalanta (Foto LaPresse)

Atalanta Milan si gioca domani pomeriggio alle ore 18.00; le due formazioni daranno vita allo stadio di Bergamo a una sfida molto calda in zona Europa League in questa 37^ giornata di Serie A, con i nerazzurri che cercheranno la vittoria che darebbe anche il sorpasso al sesto posto ai danni proprio del Milan, traguardo che per l’Atalanta sarebbe anche di grande prestigio in una stagione in cui gli orobici hanno dovuto affrontare il doppio impegno proprio con l’Europa League. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori leggendo le notizie alla vigilia per le probabili formazioni di Atalanta Milan.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Atalanta Milan sarà su entrambe le piattaforme che seguono il campionato di Serie A. Dunque la partita sarà visibile sia su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 sia su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE MOSSE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini dovrà innanzitutto tenere conto delle assenze di Spinazzola, Petagna e Rizzo. Tutto è chiaro in difesa, dove ci sarà il terzetto formato da Toloi, Caldara e Masiello davanti al portiere Berisha. A centrocampo invece la situazione è più fluida e ci sono ballottaggi ancora da definire: ad esempio, Castagne ed Hateboer si giocano il posto da esterno destro, mentre a sinistra sembra certa la presenza di Gosens; in mediana invece la certezza è Freuler, al cui fianco ci sarà uno tra De Roon e Cristante, ma la decisione dipenderà da Ilicic. Se Gasperini schiererà lo sloveno sulla trequarti, Cristante scalerà a centrocampo togliendo il posto all’olandese, altrimenti ci sarà l’ex Milan al fianco del Papu Gomez in supporto dell’unica punta, che sarà di nuovo il giovane e rampante Barrow.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso invece deve fare i conti con la finale di Coppa Italia giocata mercoledì sera dal Milan, il modulo 4-3-3 non dovrebbe variare ma ci sono diversi dubbi sugli interpreti. In difesa Musacchio potrebbe insidiare Romagnoli per giocare al fianco di Bonucci, mentre non ci sono dubbi sui terzini, Calabria a destra e Rodriguez a sinistra, oltre che naturalmente su Donnarumma in porta. A centrocampo c’è il rebus regista, maglia per la quale potrebbe essere favorito Locatelli; fra i pretendenti c’è giustamente anche l’ex Montolivo, qualora trovasse posto ci sarebbe un suggestivo centrocampo formato tutto da ex giocatori dell’Atalanta, visto che sull’utilizzo di Kessié e Bonaventura non dovrebbero invece esserci dubbi di alcun tipo. Infine l’attacco, con il solito dilemma su chi sarà la prima punta fra i due esterni Suso e Calhanoglu.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow. All. Gasperini.

A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Bastoni, Palomino, Hateboer, Haas, Ilicic, Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spinazzola, Petagna, Rizzo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: A. Donnarumma, Zapata, Antonelli, Gomez, Musacchio, Abate, Mauri, Montolivo, Biglia, Borini, Kalinic, André Silva.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Biglia, Conti.

