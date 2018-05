Probabili formazioni/ Inter Sassuolo: quote, le ultime novità live (Serie A 37^ giornata)

Probabili formazioni Inter Sassuolo: quote e le ultime novità live sulla partita in programma oggi per la 37^ giornata di Serie A. Spalletti perde Miranda in difesa.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Sassuolo (LaPresse)

Si giocherà questa sera la sfida tra Inter e Sassuolo, valida nella 37^ giornata della Serie A: fischio d’inizio già fissato alle ore 20.45 per questo anticipo del sabato sera. La partita di questa sera a San Siro è particolarmente delicata per la compagine nerazzurra che punta a un posto valevole per la Champions League l’anno prossimo: Spalletti quindi punterà su i suoi uomini migliori per raggiungere tale traguardo. Chi invece pare non avere più ambizioni in stagione è il Sassuolo, che pure scenderà in campo anche a ranghi ridotti. E’ infatti piena crisi in difesa per Iachini che sarà costretto a richiamare all’infermeria anche Timo Letschert. Vediamo ora nel dettaglio quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della partita tra Inter e Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio vediamo bene che il pronostico non può che arridere alla compagine nerazzurra: la snai nell’1x2 ha infatti quotato il successo dell’Inter a 1.14, contro il più alto 18.00 fissato per la vittoria del Sassuolo, mentre il pareggio è stato dato a 7,75.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nella 37^ giornata della Serie A il tecnico nerazzurro ritrova dopo il turno di squalifica Vecino e D’Ambrosio ma perde per un problema muscolare Miranda: chi quindi troveremo in campo a San Siro?. In difesa la certezza è Samir Handanovic tra i pali: di fronte lui il quartetto romano da D’Ambrosio e Cancelo sui lati con la coppia centrale formata da Skriniar e Ranocchia, che prenderà quindi il posto de brasiliano. In avanti spazio alla coppia Brozovic-Borja Valero benchè l’ex viola Vecino rimanga pronto in panchina: non mancherà Rafinha sulla trequarti a supporto dell’attacco. Nomi confermati in avanti: Icardi prima punta, con Candreva e Perisic attesi nel tridente offensivo.

LE SCELTE DI IACHINI

Come abbiamo detto prima è emergenza difesa in casa Sassuolo: Peluso è stato squalificato mentre Dell’Orco e Goldaniga rimarranno in infermeria. Nel reparto a tre di fronte quindi davanti a Consigli vedremo Lemos e Acerbi, con il rientrante Letschert, al primo match dopo la rottura del crociato. Minor problemi ma ballottaggi aperti nell’ampia mediana a 5 dei neroverdi. Sensi rischia il posto in cabina di regia a favore di di Magnanelli, ma al suo fianco dovremmo vedere Missiroli e Duncan: sulle fasce più esterne sono attesi titolari Adjapong e uno tra Rogerio e Babacar (con quest’ultimo però si andrebbe sul 4-3-3 come modulo di riferimento). Non ci sono dubbi invece in attacco: le due punte saranno Politano e Berardi, benchè nel settore la panchina sia affatto sguarnita.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 20 Borja Valero, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti

SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli; 5 Lemos, 15 Acerbi, 55 Letschert; 98 Adjapong, 7 Missiroli, 12 Sensi, 32 Duncan, 26 Rogerio; 25 Berardi, 16 Politano. All. Iachini.

