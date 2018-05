Probabili formazioni/ Roma Juventus: diretta tv, orario e ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Roma Juventus: diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Di Francesco e Allegri

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Juventus: Wojciech Szczesny (Foto LaPresse)

Roma Juventus si gioca domani sera alle ore 20.45; le due formazioni daranno vita a una sfida sempre affascinante, grande posticipo della 37^ giornata di Serie A e partita che tutti vogliono sempre vincere. Stavolta però i rispettivi obiettivi sono ad un passo: qualificazione in Champions League per la Roma, settimo scudetto consecutivo per la Juventus, stanca ma anche esaltata dal trionfo di mercoledì sera nella finale di Coppa Italia, proprio all’Olimpico dove sarà di scena anche domani. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori leggendo le notizie alla vigilia per le probabili formazioni di Roma Juventus.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Roma Juventus sarà su entrambe le piattaforme che seguono il campionato di Serie A. Dunque la partita sarà visibile sia su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 sia su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Assenti Bruno Peres, Karsdorp e Defrel, non al meglio Manolas e Perotti, si parte da questi problemi per Eusebio Di Francesco. Di conseguenza la coppia difensiva centrale dovrebbe essere formata da Fazio e Juan Jesus davanti ad Alisson, con Florenzi terzino destro e Kolarov a sinistra. A centrocampo sono certo del posto De Rossi e Nainggolan, resta qualche cautela su Strootman, che eventualmente potrebbe essere sostituito sia da Pellegrini sia da Gonalons. Anche in attacco si profila un ballottaggio a tre per una sola maglia a disposizione, ma in questo caso è una scelta che sarà più strettamente tecnica fra El Shaarawy, Schick e Gerson, mentre gli altri due posti sono certamente assegnati a Gerson e al centravanti Dzeko.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve invece tenere conto innanzitutto delle fatiche di Coppa Italia. In difesa Chiellini andrà al massimo in panchina, sarà dunque uno fra Rugani e Barzagli ad affiancare l’ex Benatia davanti al portiere, che dovrebbe essere l’altro grande ex della serata Szczesny, che si godrà dunque la ribalta del “suo” Olimpico. Terzino destro Lichtsteiner, a sinistra invece si giocano il posto Alex Sandro e Asamoah. Dal centrocampo in su va sciolto l’enigma fra 4-2-3-1 e 4-3-3: sembra favorito il primo modulo, dunque Matuidi rischia la panchina perché i titolari nella coppia in mediana dovrebbero essere Khedira e l’ennesimo grande ex, Pjanic. In attacco invece Allegri schiererà tutta la batteria a sua disposizione, considerata la squalifica di Cuadrado: spazio dunque a Douglas Costa, Dybala e Mandzukic in appoggio a Higuain, che sarà di nuovo titolare dopo la panchina in Coppa Italia.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Silva, Lu. Pellegrini, Manolas, Capradossi, Gerson, Gonalons, Lo. Pellegrini, Perotti, Schick, Antonucci.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bruno Peres, Karsdorp, Defrel.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Howedes, Bernardeschi, Bentancur, Marchisio, Matuidi.

Squalificato: Cuadrado.

Indisponibili: De Sciglio, Sturaro.

© Riproduzione Riservata.