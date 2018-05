Probabili formazioni/ Sampdoria Napoli: diretta tv, orario e ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Sampdoria Napoli: diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Giampaolo e Sarri

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Sampdoria Napoli (Foto LaPresse)

Sampdoria Napoli si gioca domani sera alle ore 20.45; le due formazioni in questa 37^ giornata di Serie A in teoria possono ancora inseguire chi l’Europa League e chi lo scudetto, ma va pure detto che si tratta di speranze ridotte al lumicino sia per i blucerchiati, sia e soprattutto per i partenopei. Sfida comunque interessante quella che andrà in scena a Marassi fra due squadre che puntano sul gioco e su una chiara identità, tanto che si parla di Marco Giampaolo come di un possibile erede di Maurizio Sarri: andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori leggendo le notizie alla vigilia per le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Sampdoria Napoli sarà su entrambe le piattaforme che seguono il campionato di Serie A. Dunque la partita sarà visibile sia su Sky Calcio 2 sia su Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Calcio 1 HD. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

In attacco c’è cautela per Quagliarella, che non è al top della condizione: per la punta partenopea la sfida al Napoli ha sempre un sapore speciale, ma vedremo se sarà in campo o se dovrà cedere posto a Caprari nel reparto offensivo che sarà poi completato da Kownacki e dal trequartista che potrebbe essere Praet, anche se il belga potrebbe anche abbassarsi sulla linea dei centrocampisti al posto di Linetty e in quel caso il trequartista sarebbe Ramirez. In mediana restano poi altre due maglie a disposizione, che dovrebbero essere assegnate a Barreto e Torreira. In difesa invece sembra essere tutto abbastanza definito, con Silvestre ed Andersen davanti a Viviano, Bereszynski terzino destro e Sala sulla corsia di sinistra.

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri prosegue sulla sua strada e di conseguenza anche a Marassi la formazione titolare del Napoli non dovrebbe discostarsi molto da quella più classica per i partenopei. In linea di massima ecco dunque ancora una volta Reina in porta; in difesa Hysaj terzino destro, Albiol e Koulibaly centrali, Mario Rui a sinistra; a centrocampo favorito il terzetto con Allan, Jorginho e capitan Hamsik, così come in attacco il tridente formato da Callejon, Mertens ed Insigne. La rosa è d’altronde al completo, dunque anche i possibili dubbi sono i soliti, con Zielinski che potrebbe alternarsi con Hamsik e in attacco Milik che potrebbe fare staffetta con Mertens per dare più peso e centimetri al reparto offensivo, ma con lo slovacco e il belga che sono comunque favoriti per cominciare la partita da titolari.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki. All. Giampaolo.

A disposizione: Belec, Tozzo, Regini, Ferrari, Strinic, Ramirez, Capezzi, Verre, Stijepovic, Zapata, Caprari.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Murru, Alvarez.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Chiriches, Ghoulam, Rog, Diawara, Zielinski, Ounas, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

