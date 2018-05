Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori nella 37^ giornata

Alla vigilia della 37^ giornata del campionato della Serie A tocca ora esaminare nel dettaglio quali potrebbero essere le mosse dei vari allenatori, impegnati ancora nel disegnare le probabili formazioni che vedremo in campo questo weekend. Prima però di controllare assenti e ballottaggi andiamo a ricordare che cosa prevede il calendario per questa 37^ giornata della Serie A. Due gli anticipi previsti sabato e quindi le sfide Benevento-Genoa alle ore 18.00 e Inter-Sassuolo prevista per le ore 20.45. Programma pieno per domenica visto che non ci saranno posticipi in questa 37^ giornata di serie A anzi saranno ben 5 le partite che avranno inizio alle 15.00 e quindi Bologna-Chievo, Crotone-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Torino-Spal e Verona-Udinese. Alle ore 18.00 avrà inizio Atalanta-Milan, mentre si giocheranno in contemporanea alle ore 20.45 le due partite decisive Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli. Vediamo allora quali potrebbero essere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO GENOA

Per la sfida al Vigorito Ballardini perde Zukanovic e Pandev per squalifica: spazio quindi per Rossi in attacco e per El Yamiq in difesa, anche se il primo rimane in ballottaggio con Lapadula. Formazione praticamente al completo per gli stregoni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Dopo lo stop del giudice sportivo Spalletti ritrova Vecino e D’Ambrosio, ma perde Mirande per infortunio: ci sarà Ranocchia a prendere il posto del difensore centrale. Emergenza in difesa per i neroverdi: nel terzetto vedremo Lemos, Acerbi e Letschert.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO

Contro i clivensi Donadoni ha preparato la solita difesa a 4 con Mbaye, Romagnoli, De Maio e Masina: dall’altra parte sono pronti a violare la porta felsinea Giaccherini, Birsa e Inglese, titolari annunciati.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LAZIO

Anche in questo turno della serie A Inzaghi dovrò fare a meno del suo capocannoniere Immobile: nel 3-4-2-1 biancoceleste spazio quindi per Caicedo prima punta, con Felipe Anderson e Milikovic Savic a supporto (Luis Alberto è dato in dubbio). Risponderanno gli squali col tridente formato da Trotta, Simy e Nalini, dove Ricci cerca spazio pur partendo dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Difficile che Pioli ritrovi in tempo Vitor Hugo: in difesa spazio a Laurini, con Milkejovic, Pezzella e Biraghi. Modulo a tre per la difesa sarda con Andreolli, Castan e Ceppitelli: Pisacane però rimane pronto in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPAL

Moretti torna a disposizione di Mazzarri dopo il turno di squalifica: il difensore torna titolare quindi assieme a N’Koulou e Bonifazi per formare il terzetto posto di fronte a Sirigu. Cambi in difesa per la Spal: nel terzetto davanti a Gomes, sarà Simic a fare le veci di Vicari squalificato: con lui anche Cionek e Felipe.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Al Bentegodi Tudor dovrà fare a meno di Fofana squalificato: in mediana quindi spazio per Jankto, che completerà il reparto a 5 al centro con Beherami, Balic, Widmer e Adnan. Modulo a 3 al centrocampo per i gialloblu con Calvano Romulo e Danzi, riconfermato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Gasperini al momento non potrà prescindere da Musa Barrow, vertice del tridente offensivo: con lui spazio dal primo minuto per Gomez e Cristante. Sarà tridente anche per il Milan: le maglie dei titolari dovrebbero andare a Calhanoglu, Cutrone e a uno tra Suso e Borini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Sarà 4-3-3 per la Roma di Di Francesco: imprescindibile Dzeko prima punta con El Shaarawy e Under attesi sull’esterno del reparto. Dovrebbe invece essere il 4-2-3-1 per la Vecchia Signora dove torna titolare Paulo Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

Nessuna novità in casa Napoli che non conta né infortunati ufficiali, né squalificati: si accenderà però il ballottaggio tra Mertens e Milik per la prima punta. Qualche dubbio in più per Giampaolo: Quagliarella e Zapata non paiono al top della condizione in questa 37^ giornata.

