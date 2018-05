Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e dubbi degli allenatori per la 41^ giornata

Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori, gli assenti e gli squalificati in vista della 41^ giornata della cadetteria, penultimo turno della regular season.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie B va verso la sua conclusione: oggi sabato 12 maggio si giocherà infatti la 41^ e penultima giornata della regular season: andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei allenatori per disegnare le probabili formazioni del turno. Prima però controlliamo che cosa ci propone il calendario della cadetteria per questa giornata decisiva per tanti club: ieri infatti si è già giocato l’anticipo tra Avellino e Spezia. Saranno quindi nel 10 i match che avranno luogo oggi, e per tutti i campi il fischio d’inizio è stato fissato alle 15.00 e quindi: Brescia-Empoli, Carpi-Cittadella, Cremonese-Venezia, Entella-Frosinone, Foggia-Salernitana, Palermo-Cesena, Prema-Bari, Perugia-Novara, Pescara-Ascoli e Pro Vercelli-Ternana. Diamo quindi un occhio più da vicino a quali potrebbero essere le probabili formazioni della 41^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA EMPOLI

La Leonessa dovrebbe affidarsi al 4-3-3 come modulo di riferimento: in difesa spazio quindi al quartetto con Coppolaro, Somma, Lancini e Longhi per neutralizzare gli attacchi avversari. Occhio quindi agli azzurri: in avanti Caputo e Rodriguez, con Traorè chiamato sulle trequarti

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CITTADELLA

Calabro scommetterà su Melchiorri e Garritano per l’attacco dei falconi, che scenderanno in campo sul 3-5-2: sarà modulo a due punte anche per i granata con Vido e Strizzolo in avanti, supportati da Chiaretti, sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

Mandorlini dovrebbe puntare sul 4-3-3 come modulo di partenza: in mediana quindi per i grigio rossi dovremmo vedere in campo dal primo minuto Arini, Pesce e Cinelli. Mediana a 5 per i lagunari che pensano già ai play off: Stulac sarà in cabina di regia con al fianco Falzerano e Suciu: spazio a Bruscagin e Garofalo per le corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FROSINONE

Per la sfida la Comunale di Chiavari Aglietti punterà su una difesa a tre con Pellizzier, Ceccarelli e Benedetti per fermare l’attacco dei canarini. Qui infatti Longo dovrebbe mentre come titolari Beghetto e Citro, con Dionisi prima punta,

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SALERNITANA

I satanelli nella 41^ giornata della Serie B dovranno puntare ancora su una mediana a cinque con Greco in cabina di regia, Agazzi e Degli al suo fianco mentre su corridori più esterni verrano confermati Gerbo e Kragl. Sarà invece solo centrocampo a 3 per i granata di Colantuono: qui i titolari dovrebbero essere Akpa Akpro, Signorelli e Minala.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CESENA

I siciliani scenderanno in campo con il 4-4-2 visto contro la Ternana: qui ovviamente le maglie da titolari in attacco andranno a La Gumina e Moreo. Per il Cesena spazio al 4-3-3 con in avanti in terzetto con Vita, Jallow e Dalmonte.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BARI

i ducali dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3, che in difesa dovrebbe vedere di fronte a Frattali il quartetto con Gazzola, Iacoponi, Di Cesare e Anastasio. Per il Bari sarà invece difesa a tre per difendersi dagli attacchi dei padroni di casa al Tardini: Grosso punterà su Anderson, Gyomber e Empereur.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA NOVARA

Gli umbri nella 41^ giornata di Serie B dovrebbero vedere come titolari in attacco i soliti Cerri e Di Carmine, posti di fronte al centrocampo a 5. Per il Novara l’attacco vedrà confermati Maniero e Puscas, ma la mediana azzurra sarà a 4.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ASCOLI

I delfini saranno pronti a affrontare il Picchio affidandosi al 4-3-3 che in attacco vedrà titolari Mancuso, Pettinari e Capone. Sarà il 3-5-2 il modulo dei bianconeri, con in avanti il duo Lores-Monachello.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TERNANA

Per lo scontro in coda alla classifica della Serie B ecco che Grieco non farà a meno del 3-4-3, anche se dal nuovo tencico ci attendiamo grandi novità: in avanti quindi spazio a Rovini, Reginaldo e Bifulco. Sarà tridente d’attacco anche per la Ternana: qui però i titolari saranno Carretta, Tremolada e Statella.

