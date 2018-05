Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 37^ giornata

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Siamo giunti alla 37^ giornata della Serie A, la penultima della stagione, ed è ora tempo di andare a vedere partita per partita, i pronostici, le quote e le scommesse dedicate a questo inteso turno del primo campionato italiano. Prima però dobbiamo fare un piccolo punto sul calendario per vedere che cosa questa 37^ giornata ci riserverà nel weekend del 12 e 13 maggio. Saranno infatti due gli anticipi previsti sabato e quindi le sfide Benevento-Genoa alle ore 18.00 e Inter-Sassuolo prevista per le ore 20.45. Programma pieno per domenica visto che non ci saranno posticipi: anzi saranno ben 5 le partite che avranno inizio alle 15.00 e quindi Bologna-Chievo, Crotone-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Torino-Spal e Verona-Udinese. Alle ore 18.00 avrà inizio Atalanta-Milan, mentre si giocheranno in contemporanea alle ore 20.45 Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli. Vediamo allora che cosa potrebbero dirci i pronostici stilati dalla nostra redazione in vista della 37^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO BENEVENTO GENOA

Gli stregoni in casa possono dare qualcosa di più e in questo finale di stagione i giallorossi si sono dimostrati davvero un avversario ostico. Se i grifoni non sottovaluteranno il Benevento, potrebbero però fare bene in casa.

PRONOSTICO INTER SASSUOLO

Benchè i neroverdi siano in un ottimo stato di forma, la squadra di Spalletti è senza dubbio la favorita oggi a San Siro. I nerazzurri poi oggi ritrovano Vecino e D’Ambrosio, due elementi di peso per l’11 milanese.

PRONOSTICO BOLOGNA CHIEVO

I felsinei non hanno poi tante altre ambizioni, mentre i clivensi oggi lotteranno per la salvezza: fattore campo a parte il ribaltone è ben probabile, sempre che D’Anna riesca a caricare i suoi.

PRONOSTICO CROTONE LAZIO

Entrambi i club arrivano allo Scida davvero motivati: i primi puntano alla salvezza e i secondi all’Europa. Nonostante il grande fiato dei rossoblu, la forza della squadra di Inzaghi è ben nota, anche se Immobile resterà in panchina.

PRONOSTICO FIORENTINA CAGLIARI

Tra le mura di casa i viola non dovrebbero avere alcun problema a superare i sardi, quasi condannati alla retrocessione: i due successi di fila con Napoli e Genoa sono ottimi segnali.

PRONOSTICO TORINO-SPAL

Non è certo il miglior Torino quello che approda all’Olimpico, mentre sarà un’ottima Spal quella che si presenterà al campo piemontese. Semplici ha messo in sicurezza la salvezza in Serie A e arriva da due successi di peso.

PRONOSTICO VERONA UDINESE

Difficile fare un pronostico quando scendono in campo due delle squadre più in crisi di questo finale di stagione. Il fattore campo dice Hellas, ma i gialloblu sono già condannati alla retrocessione: non così i friuliani che però non vincono dal 28 gennaio scorso.

PRONOSTICO ATALANTA MILAN

I rossoneri potrebbero risultare scarichi dopo la finale di Coppa Italia con la Juventus: non così la Dea che vanta un ottimo stato di forma e che potrebbe quindi strappare punti pesanti nella 37^ giornata di Serie A

PRONOSTICO ROMA JUVENTUS

E’ la partita che potrebbe valere il settimo scudetto di fila per la Vecchia Signora: di certo gli occhi saranno alla partita al Marassi, ma in ogni caso appare complicato fare un pronostico, visto anche l’ottimo stato di forma registrato in casa giallorossa.

PRONOSTICO SAMPDORIA NAPOLI

Non è certo la miglior formazione blucerchiata quella attesa in campo: dall’altra parte il Napoli ha il dovere di crederci se vuole puntare allo scudetto. A Sarri oggi però servirà tanta fortuna, a prescindere dal fatto che la vittoria oggi non avrà mancare agli azzurri.

© Riproduzione Riservata.