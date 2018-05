Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 41^ giornata

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata della cadetteria, la penultima. Occhio alla sfida Pro vercelli-Ternana.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Dopo l’anticipo di ieri tra Avellino e Spezia, ecco che il campionato della Serie B torna protagonista oggi sabato 12 maggio con un importante 41^ turno, la penultima giornata della Cadetteria prima dei play off. Prima però di vedere per ogni incontro quote e scommesse, vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale. Le 10 partite mancanti avranno luogo tutte oggi, con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 e quindi: Brescia-Empoli, Carpi-Cittadella, Cremonese-Venezia, Entella-Frosinone, Foggia-Salernitana, Palermo-Cesena, Prema-Bari, Perugia-Novara, Pescara-Ascoli e Pro Vercelli-Ternana. Andiamo quindi ora a vedere, incontro per incontro, che cosa possono dirci i pronostici fissati dalla nostra redazione per le partite della 41^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO BRESCIA EMPOLI

Sulla carta la sfida appare ben complicata per la leonessa: eppure la già raggiunta promozione per i toscani potrebbe far pensare a una certa rilassatezza in casa di Mister Andreazzoli, a tutto vantaggio dei padroni di casa oggi al Rigamonti.

PRONOSTICO CARPI CITTADELLA

Il pesante ruolino di marcia registrato dai falconi negli ultimi turni (l’ultima vittoria risale a fine marzo) fa pendere la bilancia verso i granata che invece dovranno lottare per mettere in cassaforte la propria partecipazione ai prossimi play off promozione.

PRONOSTICO CREMONESE VENEZIA

Inzaghi non ha intenzione di fermarsi qui e pure nel match atteso oggi allo Zini è il favorito in assoluto. Da parte dei lagunari non vi sarà il fattore campo, ma pesano la classifica oltre che un eccellente stato di forma. Ricordiamo che i grigiorossi sono solo 16^ al momento.

PRONOSTICO FOGGIA SALERNITANA

Sfida pesantissima per i sataneli, che devono rimediare al KO con il Venezia: ormai l’ultimo posto valido per i play off appare come un miraggio per i rossoneri, che pure oggi saranno i favoriti contro i granata.

PRONOSTICO ENTELLA FROSINONE

I liguri sono a rischio retrocessione, e contro i canarini potrebbero oggi aver vita dura: non dimentichiamo che il Frosinone è in piena lotta con il Palermo per il secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A.

PRONOSTICO PALERMO CESENA

Sfida decisiva per i siciliani contro il Cesena: in palio potrebbe esserci la promozione diretta di Serie A e il favore del pronostico è tutto per i rosanero in questo match della 41^ giornata di campionato.

PRONOSTICO PARMA BARI

Benchè i ducali siano di ritorno dal KO con il Cesena, in casa la compagine parmense di D’Aversa dovere avere la meglio, pure sui galletti che misurano solo due punti in meno rispetto ai padroni di casa in quad a41^ giornata.

PRONOSTICO PERUGIA NOVARA

Fattore campo e classifica vedono il Perugia favorito al Curi, ma non dimentichiamo che gli umbri arrivano da ben 4 turno dove è mancata la vittoria. Gli azzurri però sono in lotta per la salvezza: ci attendono grandi sorprese oggi in campo.

PRONOSTICO PESCARA ASCOLI

Sfida paura all’Adriatico: i delfini sono sicuri della salvezza ma di certo hanno parecchi risultati deludenti a cui rimediare. Il Pescara quindi non si scanserà di fronte al Picchio che ancora lotta per la salvezza nel penultimo turno della Regular Season.

PRONOSTICO PRO VERCELLI TERNANA

Difficile immaginare un vincitore nella sfida tra fanalini di coda della classifica: Pro Vercelli e Ternana hanno appena 37 punti a testa e paiono già rassegnate alla retrocessione in Serie C. Da valutare però le mosse di Grieco, alla sua prima presenza alla panchina maggiore del club.

