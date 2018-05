Pronostico Inter Sassuolo/ Tarcisio Burgnich: Spalletti, la Champions è vicina (esclusiva)

Pronostico Inter Sassuolo: intervista esclusiva a Tarcisio Burgnich sul match, anticipo della 37^ giornata della Serie A, atteso oggi a San Siro. Vittoria facile per i nerazzurri?.

12 maggio 2018 INT. Tarcisio Burgnich

Pronostico Inter Sassuolo (LaPresse)

Sarà la sfida tra Inter e Sassuolo l’anticipo più atteso nella 37^ giornata della Serie A: fischio d’inizio atteso oggi alle ore 20.45 allo stadio San Siro. il match è fondamentale, specie in casa nerazzurra: Spalletti punta alla champions League per la prossima stagione e dando un occhio alla classifica, vediamo bene che tale traguardo è ben vicino. Il club milanese oggi occupa la quinta posizione in classifica con 69 punti, e appena due da recuperare sulla Lazio, che siede al gradino superiore. Poche ambizioni al contrario per i neroverdi che ormai da tempo hanno messo in sicurezza la salvezza, e stazionano a metà classifica. Per presentare questo match abbiamo sentito Tarcisio Burgnich: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? L'Inter dovrà solo vincere e sarà sicuramente nelle sue possibilità. Da un punto di vista tecnico è veramente una delle migliori squadre del campionato, manca solo di continuità.

Ranocchia al posto di Miranda infortunato? Direi di sì anche perchè per tanto tempo è stato lui il titolare nella difesa nerazzurra.

Vecino e Borja Valero nell'undici nerazzurro? Meglio Borja Valero, ha veramente qualcosa in più. A centrocampo è un giocatore che riesce sempre a essere importante nella manovra di Spalletti.

Karamoh potrebbe essere utilizzato durante questo match? Può anche essere, deciderà lo stesso Spalletti. Certo che Candreva è un giocatore insostituibile nell'Inter, una delle più forti ali in Europa. Non penso che Spalletti voglia togliere lui per mettere Karamoh, magari lo farà per qualche altro calciatore.

Quante possibilità dà all'Inter di qualificarsi per la Champions? Molte, visto che l'Inter è una grande squadra. L'Inter dovrà vedersela con la Lazio l'ultima giornata all'Olimpico. E' una lotta tra Inter, Lazio e Roma. Se la squadra nerazzurra giocherà come saprà, avrà molte chances di farcela. Se l'Inter giocherà a corrente alternata come tante volte in questa stagione potrebbe non centrare questo traguardo così importante.

Chi giocherà nel reparto offensivo neroverde? Non lo so è una scelta di Iachini che ha saputo sempre come mettere in campo il Sassuolo questa stagione.

Sassuolo d'attacco a San Siro? E' normale, il Sassuolo ormai è tranquillo, ha raggiunto la salvezza. Poi ha sempre fatto un calcio molto buono questo campionato, verrà a Milano per ottenere i tre punti!

Come giudica il campionato della formazione emiliana? Ha disputato il campionato che voleva, è una squadra compatta, che non concede molto agli avversari, tosta grintosa. I risultati si sono visti alla fine e hanno dato pieno merito al Sassuolo.

Il suo pronostico su quest'incontro. Dico Inter se vorrà ottenere la qualificazione all'Europa League dovrà vincere. Speriamo solo che non incappi in una sua giornata no, sarebbe veramente grave!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.