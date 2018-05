Psg Rennes/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live (Ligue 1)

Diretta Psg Rennes: info tv e streaming video del match della penultima giornata della ligue 1. I parigini sono già campioni, ma i rossoneri puntano all'Europa.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Psg Rennes (LaPresse)

Psg Rennes, diretta dall’arbitro Brisard, è la partita in programma oggi sabato 12 maggio al Parco dei Principi: fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 per la 37^ giornata della Ligue 1. Il campionato francese è ormai prossimo al termine: manca appena una giornata alla fine ma ovviamente i verdetti sono stati fatti da tempo. Con i parigini ormai campioni nazionali, per i ragazzi di Emery il campionato ormai conta abbastanza poco: è però così per il Rennes che ha bisogno i punti per poter arrivare all’Europa nella prossima stagione. Per il momento il club rossonero occupa, alla vigilia di questo turno di Ligue 1, la quinta pozione con 54 punti, l’ultima per disputare almeno i preliminari: guardare in alto appare difficile visto che il distacco con il Marsiglia (quarto) è di 19 punti, ma alle spalle del club di Lamouchi troviamo il St Etienne, ad appena due lunghezze.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di oggi della Ligue 1 tra Psg e Rennes sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Premium: appuntamento alle ore 21.00 al canale Permium sport 2, con diretta streaming video prevista tramite l’app Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI PSG RENNES

Nonostante il recente impegno con la coppa nazionale è assai probabile che Emery chieda ad alcuni dei suoi un doppio sforzo oggi in campo per la Ligue 1, senza però dimenticare un certo turnover. Sarà quindi un sapiente mix tra l’11 titolare e i cambi visti già in campo con l’Amiens pochi giorni fa la probabile formazione parigina. Il tecnico del Psg dovrebbe qui di scommettere su Areola tra i pali, con Kurzawa e Meunier sulle fasce: al centro del reparto il duo Kimpenbe-Marquinos. Per la mediana spazi a Nkunku, Motta e Lo Celso ma con Rabiot pronto dalla panchina: saranno scelte abbastanza obbligate in avanti con il tridente Pastore-Cavano-Di Maria.

Per l’11 del Rennes, chiaramente Lamouchi non può permettersi alcun errore vista poi anche la posta in palio: sarà 11 ufficiale per i rossoneri, tutti disponibili in questa 37^ giornata del campionato francese. Per quanto riguarda il modulo i rossoneri potrebbero di nuovo scommettere sul coperto 4-1-1-4 visto già con il Monaco tempo fa: di certo l’avversario richiede una certa dose di prudenza. In caso contrario ecco il 4-4-2 per il Rennes, che tra i pali in ogni caso non rinuncerà a Kubak. Di fronte al numero 1 ecco il quartetto con Gelin e Gnagnon al centro: toccherà a Benesebaini e Danze completare sulle fasce. Per la mediana spazio a Prcic e Andrè al centro: irrinunciabili anche Zeffane e Bourigeaud come mezz’ali con quest’ultimo in gol proprio pochi giorni fa contro lo Strasburgo. Anche in attacco poco dubbi: spazio a Sarr e Hunou con Maouassa però pronto dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la favorita alla vittoria oggi è la compagine parigina, già campione di Francia: nell’1x2 la snai ha dato al Psg la quota di 1.23, mentre il successo del Rennes è stato fissato a 10.00, con il pari valutato invece a 6.75.

