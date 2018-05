Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (37^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 37^ giornata (Foto LaPresse)

La 37^ giornata di Serie A 2017-2018 è la penultima del campionato, e si gioca ancora una volta su due giornate: quella di sabato 12 maggio prevede i due consueti anticipi, ma solo una delle quattro squadre impegnate ha ancora un reale interesse di classifica, le altre sono del tutto tranquille. Vediamo subito il perchè presentando le due sfide: alle ore 18:00 al Vigorito c’è Benevento-Genoa, alle ore 20:45 il Meazza spalanca le sue porte su Inter-Sassuolo. Una retrocessa e due salve aritmeticamente; l’Inter invece corre per una qualificazione in Champions League assolutamente alla portata ma nei fatti molto difficile, e dunque ha bisogno di fare risultato pieno come accaduto domenica scorsa.

BENEVENTO GENOA

Il Benevento saluta ufficialmente il suo pubblico, e gli dà appuntamento alla prossima stagione in cui le due parti si ritroveranno in Serie B, impegnati nella scalata verso la promozione immediata. I sanniti alla fine hanno disputato un campionato onesto: poco attrezzati per la salvezza, già con il disastroso avvio hanno fatto capire che difficilmente avrebbero centrato l’obiettivo ma se non altro al ritorno hanno mostrato grande orgoglio, prendendosi risultati anche di un certo rilievo e provando a prolungare il più possibile un verdetto annunciato. Il Genoa è salvo da tempo, e adesso anche in modo aritmetico: la società rossoblu ha dimostrato in questo campionato che cambiare allenatore in corsa può servire a qualcosa, tanto è vero che Davide Ballardini prolunga il suo contratto per l’ottimo lavoro che ha svolto. Prima del romagnolo il Genoa sembrava essere una squadra in netta difficoltà e destinata a lottare con fatica fino all’ultimo, ma poi si è trasformata: undicesima con 41 punti, non sarà nella sua stagione migliore ma certamente ha archiviato la pratica senza affanni.

INTER SASSUOLO

La vittoria contro la Sampdoria ha ufficialmente salvato il Sassuolo, per il quale si potrebbe fare lo stesso discorso del Genoa, sia relativamente all’andata che al cambio di allenatore. La partita di San Siro come detto riguarda l’Inter, che entra nelle ultime due giornate di campionato con due punti da recuperare alla Lazio e quattro alla Roma: volendo considerare i giallorossi ormai in Champions League, l’altro posto la squadra di Luciano Spalletti se lo gioca con la Lazio ed è padrona del suo destino, nel senso che all’ultima giornata farà visita ai biancocelesti e, dovesse vincere oggi, non avrebbe che da espugnare lo stadio Olimpico per garantirsi il quarto posto. Certo dirlo è più facile che realizzarlo sul campo, ma davvero i nerazzurri hanno una grande occasione: la sfida diretta è in questo caso un’arma a doppio taglio, da una parte pone una partita complicatissima per prendersi l’obiettivo ma dall’altra l’Inter sa che facendo la sua parte tornerebbe a giocare la Champions League senza doversi preoccupare degli altri campi. Dunque da vedere più che altro quale ostacolo rappresenterà il Sassuolo, che in passato ha dato parecchio fastidio ai nerazzurri ma ha anche subito un paio di scoppole non da poco.

ore 18:00 Benevento-Genoa

ore 20:45 Inter-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 91

Napoli 85

Roma 73

Lazio 71

Inter 69

Milan 60

Atalanta 59

Fiorentina 57

Sampdoria 54

Torino 48

Genoa 41

Sassuolo 40

Bologna 39

Spal 35

Chievo, Crotone, Udinese 34

Cagliari 33

Verona 25

Benevento 18

