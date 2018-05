Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (41^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata, la penultima della cadatteria.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie B (LaPresse)

Il campionato della serie B torna sotto i riflettori e lo farà oggi sabato 12 maggio 2018 con la 41^ e penultima giornata della regular season: anche la cadetteria è pronta a dare i propri verdetti per la stagione 2017-2018 anche se per alcuni club è già noto il prossimo futuro. Ovviamente facciamo riferimento al Empoli già promosso in serie A: alle sue spalle però rimane ben vivo il duello tra Frosinone e Palermo per il secondo posto della graduatoria, l’ultimo che vale il pass per il primo campionato italiano senza incorrere nei play off promozione. Ma prima di controllare la classifica della Serie B alla vigilia di questa 41^ giornata, tocca vedere che scontri ci propone tale turno della cadetteria. Giocato ieri l’anticipo tra Avellino e Spezia, gli altri 10 duelli programmati sono tutti attesi per questo sabato 12 maggio. Su tutti i campi il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 15.00 e quindi ecco i match: Brescia-Empoli, Carpi-Cittadella, Cremonese-Venezia, Entella-Frosinone, Foggia-Salernitana, Palermo-Cesena, Parma-Bari, Perugia-Novara, Pescara-Ascoli, Pro Vercelli-Ternana.

CLASSIFICA SERIE B

Considerando ora la classifica della Serie B, come abbiamo detto prima, troviamo in testa ancora l’Empoli, ora con 79 punti, e sicura della promozione: alle sue spalle in lotta per l’altro pass per la Serie A Frosinone e Palermo, fermi rispettivamente a 68 e 67 punti. Sempre in zona play off promozione invece il Parma che è quarto con 66 punti, gli stessi del Venezia di Inzaghi: con loro anche Bari, Cittadella e Perugia, distanti pochi punti l’uno dall’altro. Rimangono alla soglia della zona prestigiosa della classifica il Foggia e Spezia, che purtroppo registrano un distacco difficilmente colmabile per raggiungere il tabellone dei play off: undicesimo posto per il Carpi che ha gli stessi 51 punti della Salernitana. Nella seconda metà della classifica della Serie B ecco Brescia che con Pescara registrano 47 punti a testa e una lunghezza di vantaggio sul Cesena, 15^ e davanti a Cremonese e Novara. Piena zona rossa per Avellino e Ascoli, mentre paiono ben indirizzate verso la retrocessione diretta in Serie C Entella, Ternana e Pro Vercelli.

