Roma Lazio Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Roma Lazio Primavera

Roma-Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone di Pescara, è la partita in programma oggi alle ore 13.00 e valida nella 29^ e penultima giornata del campionato giovanile. Anche la Serie 1 della Primavera sta per giungere al traguardo ed è quindi tempo di verdetti per tutti i club in campo. Chi però è già di fatto sicuro del proprio futuro sono proprio le due squadre capitoline, oggi impegnate in questo emozionante derby. I giallorossi infatti, fermi alla quarta posizione della classifica con 49 punti, sanno ciò di dover disputare i play off scudetto: rimane solo da capire in che parte del tabellone si posizioneranno i ragazzi di Alberto De Rossi. Dall’altra parte ecco invece la Lazio primavera, che invece è già sicura della propria retrocessione nella seconda serie, nel primo anno di tale formula del torneo dedicato ai giovani. La squadra di Bonatti registra infatti alla vigilia del turno l’ultima posizione, con 19 punti e un distacco di 11 punti dal primo club salvo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Roma e Lazio Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni che vedremo oggi in campo per la 29^ giornata della Primavera vediamo che sia il tecnico della Roma che della Lazio avranno a disposizione rose praticamente complete. Partendo all’11 che vedremo in campo per i giallorossi, possiamo quindi ipotizzare un 4-3-3 con la riconferma di gran parte degli 11 in campo pochi giorni fa con il Chievo (successo per 2-0). Tra i pali vedremo allora Romagnoli, mentre in difesa spazio al quartetto con Meadows, Cargnelutti, Dallo e Bouah. Pochi i dubbi in mediana: ecco quindi confermati Valeau, Marcucci e Sdaigui, con quest’ultimo andato in gol proprio nel turno precedente. Qualche ballottaggio invece si presenta in attacco: Celar dovrebbe essere sicuro della maglia, ma sia Besujen che Corlu rischiano il posto a favore di Pezzella e D’Orazio.

Potrebbe essere il 4-4-2 il modulo di riferimento della Lazio dove mancherà ancora una volta Marchesi, sempre out per squalifica ormai da due turni del campionato. Bonatti però ha da tempo pronto il cambio a centrocampo e nella mediana a 4 troveranno spazio Jordao e Peguiron, con Allan e Spizzichino attesi invece sulle fasce. Davanti sarà modulo a due punte con Neto e Al Hassan che rischiano la propria maglia da titolari a vantaggio di Maloku e Javorcic. Pochi dubbi invece per la difesa biancoceleste, con la coppia centrale Boxevanos-Jorge Silva e il duo Falbo-Kolaj predisposto alle corsie più esterne: tra i pali non mancherà Alia.

