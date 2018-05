Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo/ Giallorossi ok, a Inzaghi bastano 3 punti

Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo: giallorossi ok, a Inzaghi bastano 3 punti contro il Crotone domani. Clamoroso risultato allo stadio Meazza

Roma già in Champions League se l'Inter perde col Sassuolo - LaPresse

Brutte notizie da San Siro per tutti i tifosi interisti, tutt’altro invece per i romanisti e i laziali. L’Inter di Luciano Spalletti, quando è da poco iniziato il secondo tempo, sta perdendo per una rete a zero, la partita contro il Sassuolo, con il gol del solito Politano, segnato al 25esimo minuto di gioco, che sta fino ad ora decidendo il match. C’è da dire che la compagine meneghina ce la sta mettendo tutta per provare a riequilibrare il match, ma sta trovando l’opposizione di un grandissimo Andrea Consigli, portiere avversario, questa sera in versione straordinaria. Come dicevamo, tale risultando va decisamente di lusso per le due romane, a cominciare dalla squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

SORRIDONO ROMA E LAZIO

I giallorossi sono infatti attualmente al terzo posto in classifica, a quota 73 punti, quindi a più quattro rispetto all’Inter, che non potrebbe più raggiungerli, mancando un solo match alla fine del campionato. Roma quindi qualificata alla Champions League 2018-2019, di fatto con due turni di anticipo, e pronta a giocarsi la sfida con la Juventus di domani sera decisamente più a cuor leggero. Un risultato che ovviamente sta bene anche alla Lazio, che attualmente si trova a due lunghezze di distanza dall’Inter, a quota 71 punti, e che domani dovrebbe solo vincere contro il Crotone all’Ezio Scida, per ottenere la certezza matematica di strappare il pass per la coppa dalle Grandi Orecchie. Anche un punto potrebbe bastare alla squadra di Inzaghi, visto che fra due weekend ospiterà a Roma proprio l’Inter e con un pareggio sarà Champions.

© Riproduzione Riservata.