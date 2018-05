Torino, la grinta di Mazzarri/ "Chiudiamo bene la stagione. Futuro? Ho le idee chiare"

Torino, Walter Mazzarri suona la carica per chiudere al meglio la stagione dopo gli ultimi risultati positivi: il tecnico svela il suo futuro e ringrazia De Laurentiis.

12 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Walter Mazzarri

Walter Mazzarri suona la carica in vista dell’ultima partita stagionale. Dopo il pareggio strappato al Napoli in seguito al quale ha ricevuto i complimenti di Aurelio De Laurentiis, l’allenatore del Torino non vuole distrazioni e per la sfida contro la Spal vuole vedere una squadra energica e combattiva. “Vogliamo chiudere bene la stagione, anche perché se finiamo male a me girano le scatole. Proviamo a prendere sei punti, perché noi siamo il Toro; poi, a quel punto, ci concentreremo sul futuro", ha spiegato Mazzarri che con i Granata si sta togliendo delle piccole soddisfazioni. Contro la Spal tornerà in campo Belotti: “Andrea ha avuto una stagione particolare: ha pagato i due infortuni eppure ha fatto nove gol più tre in Coppa Italia, avendo quindi un buon rendimento". Indipendentemente dai singoli, ciò che chiede il tecnico è lo spirito di squadra che è quello che vuole vedere in tutte le sue squadre.

TORINO: MAZZARI E IL FUTURO

Il futuro di Walter Mazzarri sarà ancora al Torino. Per la prossima stagione il tecnico ha le idee chiare anche se non sa ancora cosa accadrà sul mercato. “Ormai per la prossima stagione ho le idee chiare – ha dichiarato l’allenatore toscano -. Io non so cosa accadrà sul mercato, non sempre tutte le idee le riesci a portare a termine, ma la società conosce le mie linee guida: voglio una rosa 'giusta' per affrontare campionato e Coppa Italia, che sia omogenea e in cui tutti siano orgogliosi e motivati di vivere il Toro. Dobbiamo essere tosti, avere un'anima; e per chi ci vuol battere dovranno essere dolori". Mazzarri, inoltre, ha spiegato che ci saranno degli scambi importanti con la Primavera e in prima squadra ci saranno tanti giovani che il tecnico è pronto a lanciare in campo.

