Video/ Albinoleffe Mestre (2-2): highlights e gol della partita (Serie C playoff)

Video Albinoleffe Mestre (2-2): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata a Bergamo (venerdì 11 maggio)

Video Albinoleffe Mestre (LaPresse)

Finisce 2-2 la sfida tra Albinoleffe e Mestre. Grazie a questo risultato sono i seriani ad avanzare al turno successivo dei play-off di Serie C. I padroni di casa trovano inizialmente il doppio vantaggio grazie a Gelli e Giorgione. Nella ripresa Beccaro e Boscolo pareggiano ma non basta: passa l’Albinoleffe grazie alla miglior classifica maturata in campionato. La squadra di Alvini sfiderà martedi a Bergamo la vincente di Pordenone-Feralpisalò. Max Alvini schiera l'Albinoleffe con il 3-4-1-2. Tra i pali Coser, in difesa Solerio, Gavazzi e Zaffagnini. A centrocampo da destra verso sinistra Gonzi, Di Ceglie, Sbaffo e Gelli. In avanti Giorgione in supporto del duo Colombi-Kouko. Il Mestre replica con il 3-4-3. In porta Gagno, difesa composta da Stefanelli, Perna e Politti. Linea mediana con Lavagnoli, Casarotto, Boscolo e Fabbri. In attacco Neto Pereira, Spagnoli e Beccaro. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

SINTESI PRIMO TEMPO

Mestre subito pericoloso. Rasoiata di Beccaro dal vertice dell'area, Coser si oppone a mano aperta con un gran riflesso. Assedio Mestre. Sugli sviluppi di un'azione insistita viene atterrato al limite dell'area Casarotto. Punizione da posizione centrale dai 20 metri per gli ospiti. Sfila alta la punizione calciata da Beccaro col destro. La traiettoria disegnata dal numero 11 ha scavalcato la barriera senza riuscire a centrare lo specchio della porta difesa da Coser. Ritmi alti e ospiti che sembrano avere più gamba in queste prime battute. I seriani stanno incontrando difficoltà nella costruzione bassa. Primo squillo Albinoleffe al 12esimo. Giorgione cattura una palla vagante ai 25 metri e incrocia di contro balzo col mancino. Si distende sulla propria destra e devia in calcio d'angolo Gagno. Grande intervento in scivolata di Lavagnoli, che sporca il suggerimento di Gelli destinato a finire sui piedi di Kouko, che a quel punto avrebbe avuto gioco facile nel trafiggere Gagno da posizione ravvicinata. Soltanto calcio d'angolo per i padroni di casa. Ci prova Colombi. Occasione colossale per i seriani. Giorgione lavora un bel pallone sulla corsia sinistra e radiocomanda la sfera sulla testa dell'attaccante, che in terzo tempo anticipa anche l'accorrente Sbaffo ma da posizione decisamente favorevole manda alto. Sbaffo cerca la porta col mancino dal limite. Conclusione larga di mezzo metro rispetto alla porta di Gagno. Torna a spingere il Mestre, che però non trova sbocchi alla sua manovra. Chiude ogni spazio l'Albinoleffe costringendo Neto Pereira a commettere fallo in pressing. Al 32esimo sono i padroni di casa a sbloccarla con Gelli. Primo gol in campionato per il numero 23, che dal limite dell'area lascia partire una staffilata col destro catturando una sfera che Colombi aveva provato ad addomesticare senza fortuna. La palla, colpita a mezza altezza, si spegne nell'angolo alla sinistra di Gagno che parte in leggero ritardo e riesce soltanto a sporcare la traiettoria senza toglierla dallo specchio alle sue spalle. Giorgione raddoppia al 41esimo. Altro siluro dal limite al volo e altro gran gol per i seriani. Stavolta è il numero 17 a catturare una corta respinta della retroguardia avversaria e ad esplodere un diagonale mancino che non lascia scampo a Gagno infilandosi nell'angolo basso alla sua destra. Quarta rete in stagione per Giorgione, sempre più trascinatore della squadra di Alvini.

SINTESI SECONDO TEMPO

Ammonito Giorgione al 47esimo per un intervento in tackle in ritardo ai danni di Perna. Poco dopo si rimette in partita il Mestre. Beccaro si sfila dalla marcatura e va a raccogliere il corner dalla destra. Il suo bolide col destro viene respinto da Coser, ma la sfera torna dalle parti dello stesso numero 11 che incrocia ancora col destro e non lascia scampo al portiere di casa. Sostituzione Albinoleffe: non ce la fa Gavazzi, al suo posto Mondonico. Tra le fila del Mestre escono Casarotto e Fabbri ed entrano Rubbo e Martignago. L'Albinoleffe fatica terribilmente a venir fuori dalla propria metà campo e non riesce mai ad appoggiarsi sui propri attaccanti, autori entrambi di prestazioni appena sufficienti. Nichetti prende il posto di Colombo. Ammonito Perna per proteste. Il Mestre inserisce intanto Bonaldi e Zecchin per Neto e Beccaro. Triplo cambio invece per i seriani: fuori Solerio, Kouko e Gonzi, dentro Scrosta, Montella e Gusu. Al 90esimo il Mestre pareggia. Boscolo spara sotto al sette dal cuore dell'area di rigore dopo una corta respinta della retroguardia di casa sugli sviluppi del corner calciato da Zecchin. Nel finale il forcing del Mestre risulta vano. Passa l'Albinoleffe.

