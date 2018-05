Video/ Carrarese-Pistoiese (5-0): highlights e gol della partita (Serie C playoff)

Video Carrarese Pistoiese (5-0): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei play-off di Serie C. La squadra di Silvio Baldini cala la manita ed elimina gli arancioni.

12 maggio 2018 Stefano Belli

Video Carrarese Pistoiese (LaPresse)

La Carrarese non poteva cominciare meglio i play-off: allo Stadio dei Marmi la squadra di Silvio Baldini asfalta la Pistoiese per 5 a 0 e si qualifica al secondo turno, termina qui il campionato per la compagine di Paolo Indiani che da oggi è ufficialmente in vacanza e l'anno prossimo proverà a migliorare il decimo posto ottenuto nella regular season. La serata comincia nel peggiore dei modi per gli arancioni che perdono subito Zullo per un infortunio dopo un contrasto ruvido e violento con Coralli. Gli ospiti non rappresentano mai una seria minaccia per i padroni di casa che sbloccano la contesa al 20' con un calcio di rigore trasformato da Agyei e assegnato dal direttore di gara per il fallo di Mulas su Cais commesso all'interno dell'area. Per la Pistoiese è l'inizio della fine, prima dell'intervallo i marmiferi vanno a segno altre due volte con Biasci e Tortori che fanno impazzire i tifosi locali. Nella ripresa gli apuani insistono e non si fermano, Foresta cala il poker prima della manita di Vassallo che affossa definitivamente gli avversari, che a dir la verità avevano già alzato bandiera bianca da un pezzo. Alla Carrarese bastava un pareggio in virtù del miglior piazzamento nella classifica del girone A di Serie C, gli uomini di Baldini hanno deciso di fare le cose per bene e lanciare un chiaro segnale alle dirette rivali per la lunga corsa verso la Serie B, in particolare alla Viterbese che sarà il prossimo avversario degli apuani.

DICHIARAZIONI

A fine gara il tecnico della Carrarese, Silvio Baldini prende la parola: "È stato bello regalare alla città di Carrara una piccola gioia al termine di una giornata che ha riservato un altro terribile lutto sul lavoro. Il calcio ti può regalare delle soddisfazioni che altrove non troveresti mai, ed è per questo motivo che io e i miei ragazzi diamo al massimo. Contro la Viterbese ci sarà da soffrire, è una squadra che ci ha già battuto due volte e intende farlo per la terza volta, martedì prossimo abbiamo il dovere di vincere".

