Video/ Casertana-Rende (2-1): highlights e gol della partita (Serie C playoff)

Video Casertana Rende (2-1): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei playoff di Serie C. I falchetti vincono in rimonta e si qualificano al secondo turno.

12 maggio 2018 Stefano Belli

Video Casertana Rende (LaPresse)

Tra le mura amiche del Pinto la Casertana batte in rimonta il Rende per 2 a 1 e approda così al secondo turno dei play-off di Serie C: si spegne il sogno del club calabrese che da neo-promosso ha sognato l'approdo tra i cadetti, gli uomini di Bruno Trocini avranno comunque modo di riprovarci l'anno prossimo visto che in questa stagione hanno gettato delle ottime basi per migliorare e disputare un campionato da protagonisti. Sul terreno di gioco non succede praticamente nulla per oltre un'ora, all'improvviso arriva il gol degli ospiti con Gigliotti che ammutolisce i tifosi locali. I falchetti hanno la possibilità di pareggiare immediatamente i conti con un calcio di rigore concesso dall'arbitro Dionisi che manda su tutte le furie i giocatori del Rende e soprattutto il mister Trocini che viene allontanato dall'area tecnica: il direttore di gara indica il dischetto sostenendo di aver visto Franco toccare il pallone con la mano, inutili le proteste, decisione irremovibile. Dagli undici metri Turchetta si fa però ipnotizzare da De Brasi che salva il risultato, solamente per pochissimi minuti poiché ci pensa Pinna a pareggiare i conti e a far tirare un sospiro di sollievo alla Casertana che, pur chiudendo in dieci per l'espulsione di D'Anna, nel recupero completa la rimonta proprio con Turchetta che si fa perdonare per l'errore dal dischetto firmando il gol che vale la vittoria e soprattutto la qualificazione. Al Rende l'onore delle armi per aver cercato di restare aggrappato ai play-off fino all'ultimo.

CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS DI CASERTANA RENDE

LE DICHIARAZIONI

Nel post-gara l'allenatore della Casertana, Luca D'Angelo, ha fornito la sua analisi del match: "In origine avevamo preparato una partita diversa da quella che abbiamo poi effettivamente disputato. Volevamo essere molto più aggressivi nella metà campo avversaria, ma il Rende ha saputo occupare molto bene il campo e ci ha fatto penare non poco, non è stato per nulla facile trovare varchi dove infilarsi, la squadra di Trocini gioca e si difende molto bene, complimenti per l'ottimo campionato disputato. Ora testa al Cosenza, martedì più che una partita sarà una battaglia, avremo poco tempo per recuperare le energie spese oggi".

Le parole del tecnico del Rende, Bruno Trocini: "Non meritavamo di uscire di scena, i miei ragazzi hanno giocato una bella partita e meritano soltanto i miei complimenti per il modo spavaldo con il quale hanno approcciato il match. Il risultato non rende assolutamente giustazione alla nostra prestazione, abbiamo tenuto alla squadra che nel girone di ritorno era tra le più in forma del girone C. In panchina ero più nervoso del solito, del resto avevamo a disposizione solo la vittoria per qualificarci mentre alla Casertana sarebbe bastato un pareggio, avrei fatto volentieri a cambio di squadra".

© Riproduzione Riservata.