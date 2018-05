Video/ FeralpiSalò Pordenone (3-1): highlights e gol della partita (Serie C playoff)

Video FeralpiSalò Pordenone (3-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata in Lombardia (venerdì 11 maggio)

12 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Feralpisalò Pordenone (LaPresse)

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera in rimonta il Pordenone per 3 a 1 e di conseguenza ha passato il primo turno dei playoff di Serie C, eliminando invece i friulani che escono sconfitti da questa sfida in gara secca. Nel primo tempo sono i neroverdi ad avere la meglio e, dopo la rete annullata per fuorigioco al 10', Magnaghi spezza l'equilibrio al 33' con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale di frazione ci pensa Raffaello, precisamente al 41' e su assist di Marchi, a realizzare il pareggio dei Leoni. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio secondo tempo è proprio Marchi a firmare il raddoppio valido per il sorpasso dei Gardesani al 51', seguito dalla doppietta che fissa definitivamente il punteggio al 65', capitalizzando un'azione in contropiede. Inutili gli sforzi degli uomini di mister Rossitto negli ultimi minuti, a secco di vittorie in trasferta da febbraio, dovendo dunque chiudere in questo modo la loro stagione mentre la Feralpisalò del tecnico Toscano avanza al secondo turno dei playoffs. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Marchetti della sezione di Ostia ha estratto il cartellino giallo quattro volte, ammonendo rispettivamente Voltan da un lato, Formiconi, Burrai e De Agostini dall'altro.

