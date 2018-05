Video/ Monopoli Virtus Francavilla (0-1): highlights e gol della partita (Serie C playoff)

Video Monopoli Virtus Francavilla (0-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata in Puglia (venerdì 11 maggio)

12 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Monopoli Virtus Francavilla (LaPresse)

Allo Stadio Vito Simone Veneziani la Virtus Francavilla supera in trasferta il Monopoli per 1 a 0 nel derby pugliese al primo turno dei playoff di Serie C: gara secca, la Virtus avanza mentre per il Monopoli è finita la stagione. Nel primo tempo i padroni di casa partono bene e cercano di imporsi tramite gli spunti di Sarao ma sono gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi grazie ai tentativi di Prestia al 13' e di Madonia al 20'. I biancoverdi tornano a farsi vedere con Agostinone ed il copione della prima frazione si ripete anche nel secondo tempo quando Sounas e Salvemini sparano largo non di molto. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

L'infortunio di Triarico al 56' non frena i biancoazzurri ed anzi, a circa un quarto d'ora dal termine, precisamente al 74', è proprio il sostituto Di Nicola a firmare l'assist per la rete decisiva di Partipilo. Inutile lo sforzo finale del Gabbiano nel finale, dovendo dunque chiudere qui la loro stagione mentre al secondo turno dei play offs avanza la Virtus Francavilla. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Proietti, della sezione di Terni, ha estratto il cartellino giallo quattro volte, ammonendo Madonia, Sicrella, Pino ed Albertazzi solamente tra le fila degli ospiti.

