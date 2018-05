Video/ Viterbese Pontedera (2-1): highlights e gol della partita (Serie C playoff)

Video Viterbese Pontedera (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata nel Lazio (venerdì 11 maggio)

Video Viterbese Pontedera (LaPresse)

La Viterbese supera in casa al Rocchi il Pontedera per 2-1. Padroni di casa avanti con Vandeputte e Baldassin nel primo tempo, nella ripresa Grassi su rigore accorcia ma non basta: al turno successivo dei playoff accede con merito la squadra di Sottili. Ancora da definire l’avversaria, sicuramente da affrontare al Rocchi. Stefano Sottili schiera la Viterbese con il 4-3-3. Tra i pali Iannarilli, in difesa Celiento, Atanasov, Sini e Peverelli. In mediana spazio a Baldassin, Di Paolantonio e Benedetti mentre in attacco troviamo Vandeputte, Jefferson e Calderini. Il Pontedera replica con il 3-5-2. In porta Contini, difesa con Rossini, Borri e Risaliti. A centrocampo da destra verso sinistra Posocco, Caponi, Gargiulo, Calcagni e Corsinelli. In avanti Grassi e Pinzauti. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

SINTESI PRIMO TEMPO

Ci provano subito gli ospiti. Neanche il tempo di abituarsi al verde del campo che Corsinelli, dal vertice sinistro dell'area di rigore, prova un destro potente ma alto. Poco dopo il Pontedera prova a pungere da calcio piazzato: conclusione potente di Grassi, palla che però non si abbassa, rimessa per Iannarilli. Ecco la risposta dei laziali: tiro da fuori area di Di Paolantonio, palla che rimbalza molto e non impensierisce Contini. Il portiere blocca e fa ripartire l'azione granata. Tentativo Viterbese al 20esimo: sinistro di prima intenzione di Calderini da fuori area, palla angolata e rasoterra, Contini è attento e blocca in tuffo. Poco dopo Baldassin serve Di Paolantonio al limite dell'area, l'ex Teramo prova un tocco di piatto che non si capisce se sia un assist per Vandeputte o un tiro debole sul primo palo. Vandeputte devia leggermente e la palla finisce tra le braccia di Contini. Al 29esimo si sblocca il risultato e i padroni passano in vantaggio grazie a Vandeputte, direttamente in gol da calcio di punizione. Destro straordinario del belga, che passa sopra la barriera e si abbassa, infilandosi all'angolino alla destra di Contini. Nona rete in stagione per il promettente 22enne fiammingo, che ora costringe il Pontedera a segnare due gol per passare il turno. Ciò nonostante sono i locali a insistere: cross di Sini per la testa di Vandeputte, conclusione però debole e rimbalzante, che Contini para senza problemi. Al 40esimo arriva il raddoppio. Corner perfetto di Benedetti sul secondo palo, Baldassin stacca da solo (Corsinelli "marcava" sia lui che Celiento) e con uno stacco potente fredda Contini.

SINTESI SECONDO TEMPO

Vandeputte subito pericoloso, ruba palla e arriva sulla linea di fondo, ma anziché tirare prova un cross che non trova compagni. Doppia sostituzione per il Pontedera: Maritato entra al posto di Gargiulo mentre Raffini rileva Pinzauti. Tentativo locale: altro tiro da lontano di Celiento, palla ben distante dalla porta di Contini. Il primo giallo del match è per Risaliti: braccio largo a fermare Vandeputte, che era andato via in velocità. Triplo cambio per i laziali: escono Jefferson, Baldassin e Vandeputte, entrano De Vito, Cenciarelli e De Sousa. Cambi che hanno lo scopo di gestire il vantaggio e le energie, preservando alcuni giocatori visto che la partita sembra in discesa. Al 67esimo il Pontedera raccoglie un penalty. Raffini stoppa in area e viene atterrato da Atanasov, contatto evidente. Dal dischetto Grassi spiazza Iannarilli portando il parziale sul 2-1. Al 70esimo Iannarilli salva il risultato su Grassi. Gran sinistro da fuori del numero 10, il portiere lo toglie dall'incrocio. Atanasov strattona Grassi, ammonito. Gli ospiti mandano in campo Spinozzi e Tofanari al posto di Borri e Calcagni. All'84esimo Cenciarelli mette in porta Calderini con un assist d'oro, ma il numero 24 mette alto a pochi metri dalla porta di Contini, che gli era uscito sui piedi. Cambio per la Viterbese: qualche minuto di respiro per Calderini, al suo posto Zenuni. Nel finale il Pontedera non riesce a rendersi pericoloso. Vince la Viterbese.

