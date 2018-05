Zaksa Civitanova/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Semifinale Champions League)

Diretta Zaksa Civitanova: info streaming video e tv della prima semifinale, nella Final Four della Champions league. Nuova occasione di riscatto per la Lube dopo lo scudetto perso.

12 maggio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Zaksa-Civitanova è la partita in programma oggi sabato 12 maggio 2018 attesa alla Basket hall di Kazan: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 secondo il fuso orario italiano per la prima semifinale della Champions League. Il massimo torneo sul continente torna quindi sotto i riflettori e con lui anche la Lube, di ritmo dall’ennesima grande delusione della stagione: i ragazzi di Medei infatti solo settimana scorsa hanno perso in gara 5 il titolo italiano, andato a un’incredibile Perugia, autrice di un triplette davvero unico nel suo genere. Ecco quindi che per i cucinieri la sfida di oggi sarà una bella occasione di riscatto: in palio un posto nella finalissima, dove però questa volta la vittoria non deve mancare per Civitanova. Dopo le finali perse nel Mondiale per club, Supercoppa, Coppa Italia e ora anche Scudetto, la Lube ha più che mai fame di trofei.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la semifinale tra Zaksa e Civitanova, prevista oggi alle ore 15.00 sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky: appuntamento quindi al canale Sky Sport Plus, con il commento di Stefano Locatello e Samuele Papi. Diretta streaming video garantita tramite l’app dedicata Sky Go.

IL CAMMINO

Arrivati alla tanto attesa Final four della Champions League di Kazan è senza dubbio utile andare a vedere il percorso che questi due club hanno affrontato per arrivare fino a qui. Partendo dalla compagine polacca, vecchia conoscenza della Lube, ricordiamo che lo Zaksa aveva chiuso la fase a gironi al meglio, con la prima posizione nel gruppo E con 14 punti solo un KO rimediato in questa prima fase. Poi i polacchi avevano brillantemente superato prima il Jastrzebski (a cui hanno consesso solo un set) e i tedeschi del Friedrichshafen, tra i favoriti a quota fase finale. Ugualmente brillante il cammino della squadra di Medei che anche in Champions League ha dovuto incrociare il proprio cammino con Perugia. Proprio dietro agli umbri la squadra dei cucinieri ha dovuto chiudere la propria fase a gironi, vantando in ogni caso ben 13 punti e solo due sconfitte (occorse proprio con la Sir, vero spauracchio dei marchigiani in questa stagione). Nessun problema per Civitanova poi ai play off: la Lube ha superato agilmente il Belchatow, mentre ha faticato appena di più con Trento, ugualmente poi sconfitta. Vediamo bene che entrambi i club si sono conquistati sul campo il diritto di partecipare alla Final Four: chi però raggiungerà l'ambita finalissima per la medaglia d'oro?

