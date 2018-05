Atalanta Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Milan info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Grande sfida a Bergamo per la 37^ giornata Serie A (oggi 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Milan - LaPresse

Atalanta Milan sarà diretta dall’arbitro Guida; la partita si gioca per la 37^ giornata di Serie A oggi, domenica 13 maggio. Appuntamento di grande valore alle ore 18.00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per la sfida fra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i rossoneri di Gennaro Gattuso, derby lombardo che in pratica mette in palio il sesto posto, attualmente del Milan con 60 punti davanti all’Atalanta che ne ha 59. La differenza è importante: chi arriva sesto avrà accesso direttamente alla fase a gironi di Europa League, la settima invece deve passare dai preliminari, senza contare che c’è pure il rischio di arrivare ottavi (incombe la Fiorentina), che vorrebbe dire rimanere fuori del tutto dalle Coppe. Per il Milan è l’ultima occasione per salvare una stagione che comunque resta fortemente negativa, considerate le grandi ambizioni che erano nate in estate; per l’Atalanta sarebbe il sigillo ad un’altra stagione molto positiva su tutti i fronti e la condizione mostrata domenica scorsa in casa della Lazio fa certamente ben sperare i tifosi della Dea.

ATALANTA MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Milan sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia su quelli del digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 18.00 sarà dunque garantita da una parte da Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 e dall’altra da Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Atleti Azzurri d’Italia anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Milan. L’Atalanta dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Ilicic punto interrogativo dal quale dipendono diverse scelte di Gasperini: se lo sloveno dovesse essere titolare, Cristante slitterebbe a centrocampo andando a togliere a De Roon il posto al fianco di Freuler, ma non è nemmeno da escludere un attacco “leggero” con lo stesso Ilicic e il Papu Gomez, in questo caso partirebbe dalla panchina il giovanissimo Barrow che in ogni caso, con ben tre gol segnati nell’ultimo mese, ha già ampiamente dimostrato di poter fare benissimo anche in Serie A e non soltanto in Primavera. Tutto chiaro invece in difesa, con Toloi, Caldara e Masiello davanti a Berisha. In casa Milan, Gennaro Gattuso deve fare i conti con la delusione di Coppa Italia: i dubbi principali sono due, cioè quelli legati al regista (con Locatelli che potrebbe essere favorito) e alla prima punta, il dilemma ormai classico per i rossoneri, con Cutrone, Kalinic e André Silva, nessuno dei quali tuttavia convince totalmente il tecnico.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Atalanta e Milan, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che dà grande fiducia ai nerazzurri di Gasperini. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Atalanta infatti pagherebbe 1,90 volte la posta in palio, mentre la quota sale in modo chiaro per la vittoria esterna del Milan, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,00. Quota intermedia ma molto stuzzicante infine per il pareggio allo stadio Atleti Azzurri d’Italia: il segno X è proposto infatti a 3,55.

© Riproduzione Riservata.