Bologna Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida salvezza per i gialloblù nella 37^ giornata Serie A (oggi 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bologna Chievo (LaPresse) - repertorio

Bologna Chievo sarà diretta dall’arbitro Pairetto; la partita si gioca per la 37^ giornata di Serie A alle ore 15.00 di oggi, domenica 13 maggio, allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano. Una sfida che sarà importante soprattutto per il Chievo, come indica la classifica. Il Bologna di Roberto Donadoni infatti con 39 punti è ormai salvo: la stagione dei felsinei non è stata esaltante, sarebbe importante chiudere bene nell’ultima partita davanti al pubblico amico, tuttavia sono certamente più importanti le motivazioni del Chievo di Lorenzo D’Anna, che con 34 punti fa parte di un gruppo di cinque squadre che devono evitare il terzultimo posto. Settimana scorsa il debutto di D’Anna come allenatore dei gialloblù ha portato alla fondamentale vittoria contro il Chievo, ma i giochi non sono ancora fatti e di conseguenza sarà fondamentale tornare da Bologna come minimo con un pareggio, ma possibilmente con il bottino pieno che sarebbe un’ipoteca sulla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Chievo sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita solamente da Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati della piattaforma satellitare sarà possibile seguire la partita dello stadio Dall’Ara anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni di Bologna Chievo. Roberto Donadoni dovrebbe schierare il suo Bologna secondo il modulo 4-3-3, in attacco Palacio e Verdi sono certi del posto da titolare, al loro fianco uno fra Di Francesco e Destro e dalla scelta dell’allenatore dipenderà naturalmente anche la posizione di Palacio, centrale con Di Francesco oppure esterno con Destro. Non mancano alcuni dubbi pure negli altri reparti: Dzemaili e Crisetig si contendono il posto da regista di centrocampo, in difesa invece curiosamente restano in bilico le maglie dei due terzini, a destra se la giocano Mbaye e Torosidis mentre a sinistra ci sono in ballottaggio Masina e Keita. Per il Chievo il problema principale è costituito dalle squalifiche di Radovanovic e Bari, a cui aggiungere i problemi muscolari per Cacciatore. Di conseguenza Lorenzo D’Anna potrebbe varare il 4-3-2-1 con Sorrentino fra i pali, in difesa Tomovic a destra, Dainelli e Gamberini centrali, Gobbi oppure Jaroszynski come terzino sinistro. A centrocampo agiranno Castro, Rigoni ed Hetemaj, in attacco invece l’assetto più probabile vedrà Giaccherini e Birsa in appoggio ad Inglese.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico leggermente favorevole agli ospiti per questa partita fra Bologna e Chievo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che considera l’importanza della posta in palio per i veneti. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Bologna infatti pagherebbe 3,20 volte la posta in palio, mentre la quota scende per la vittoria esterna del Chievo, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,40. Quota intermedia infine in caso di pareggio allo stadio Dall’Ara: il segno X è proposto infatti a 3,05.

