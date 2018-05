Civitanova Zenit Kazan/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale Champions League volley)

Diretta Civitanova Zenit Kazan info streaming video e tv della finale della Champions League di volley maschile, alla Final Four di Kazan si assegna il titolo

Civitanova Zenit Kazan è la finale della Champions League di volley maschile: il più importante trofeo della pallavolo europea sarà assegnato oggi pomeriggio, domenica 13 maggio, nella partita che avrà inizio alle ore 18.00 italiane a Kazan (Russia), sede quest’anno della Final Four con la quale culmina come da tradizione la Champions League di volley. Questo significa che per la Lube Civitanova la sfida sarà durissima, perché si tratterà di cercare di vincere in casa degli avversari, che tra l’altro è la squadra che ha vinto le ultime tre edizioni consecutive della Champions League. L’obiettivo dello Zenit Kazan è chiaro, calare il poker e festeggiarlo davanti ai propri tifosi, Civitanova proverà a spezzare invece questa serie per portare in Italia quella che sarebbe la seconda Champions League per la Lube. A proposito di serie da spezzare: la squadra di Giampaolo Medei in questa stagione è arrivata in finale in tutte le competizioni alle quali ha partecipato (Supercoppa Italiana, Mondiale per Club, Coppa Italia e scudetto) ma finora le ha perse tutte. Al quinto e ultimo tentativo, la stagione può diventare eccellente o maledetta: Civitanova riuscirà nell’impresa?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

Ricordiamo che la finale di Champions League tra Civitanova e Zenit Kazan, prevista oggi alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma satellitare: appuntamento in particolare sul canale Sky Sport Plus, il numero 205 della piattaforma Sky riservata agli abbonati, i quali però avranno anche l’opportunità di seguire la finale in diretta streaming video garantita tramite l’applicazione dedicata Sky Go se non potessero mettersi davanti a un televisore per seguire questa partita così importante.

CIVITANOVA ZENIT KAZAN: IL CAMMINO

La Lube Civitanova in questa Champions League è arrivata seconda nel girone che comprendeva anche Perugia, avanzando a braccetto con i grandi rivali della Sir Safety. Nella fase ad eliminazione diretta ecco poi il successo sui polacchi dello Skra Belchatow agli ottavi (2-3 in trasferta e 3-0 in casa) e ai quarti un nuovo derby italiano, questa volta contro Trento, piegata vincendo 3-1 all’andata a Civitanova e poi anche 2-3 in Trentino. Un cammino culminato ieri con la vittoria per 3-1 in semifinale contro un’altra squadra polacca, lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. Adesso però arriva l’ostacolo più difficile: vincere la maledizione delle finali (fermo restando che arrivare fino in fondo in tutte le competizioni è già un’impresa notevole) battendo la corazzata Zenit Kazan in casa dei russi. Dopo avere vinto le ultime tre Champions League consecutive, quest’anno i russi hanno vinto il girone della prima fase e poi hanno ottenuto l’organizzazione di questa Final Four, che nella pallavolo da regolamento frutta l’esenzione dai turni ad eliminazione diretta. Vantaggio di cui lo Zenit Kazan forse non avrebbe avuto bisogno, vista la forza di una squadra che ieri in semifinale ha travolto per 3-0 Perugia, la squadra campione di tutto in Italia in questa stagione.

