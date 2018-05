Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (9^ tappa, oggi)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader ma oggi la nona tappa ci porterà al Gran Sasso (13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Simon Yates è la maglia rosa (LaPresse)

Al comando della classifica del Giro d’Italia 2018 c’è sempre il britannico Simon Yates, che ha conservato la maglia rosa anche ieri, al termine di una giornata che ha regalato molte emozioni ma pochi cambiamenti nella classifica generale. In particolare non cambia il predominio della Mitchelton-Scott, che ha Yates al primo posto e il colombiano Esteban Chaves terzo. Una coppia di valore assoluto, per ora sono loro gli uomini di riferimento di questo Giro d’Italia numero 101. In mezzo a loro resta Tom Dumoulin, che occupa il secondo posto con un ritardo di 16” da Yates e resta naturalmente un avversario pericoloso per chiunque. Oggi però è una di quelle giornate in cui la situazione potrebbe cambiare in modo significativo: la nona tappa infatti ci porterà sul Gran Sasso al termine di una frazione molto lunga e con tanta salita, in particolare gli ultimi chilometri verso il traguardo saranno molto duri e per di più porteranno la corsa oltre i 2000 metri d’altitudine per la prima volta in questo Giro d’Italia.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: I BIG DELLA GENERALE

Ci aspettiamo dunque un giorno molto importante per la classifica del Giro d’Italia. Gli uomini più attesi saranno proprio Simon Yates ed Esteban Chaves, sia perché stanno molto bene sia perché tutti sono curiosi di scoprire quali potranno essere le tattiche in casa Mitchelton-Scott in una tappa in cui certamente i due capitani della squadra australiana cercheranno di sfruttare ancora la loro ottima forma per consolidare ulteriormente la leadership; Dumoulin dovrà stare attento agli ultimi chilometri, che potrebbero fare male a chi non è scalatore puro; Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot invece finora hanno capitalizzato molto poco pur con una buona condizione fisica e oggi certamente cercheranno la gloria. Per quanto riguarda Chris Froome e Fabio Aru, bisognerà invece capire se la loro condizione sta cominciando a crescere o se dovranno correre ancora in difesa, anche se per il britannico ieri si è aggiunto il problema di una scivolata durante la salita verso Montevergine; infine la Astana e Miguel Angel Lopez dovranno attaccare in ogni occasione per recuperare il terreno perso fin qui, perché sul Gran Sasso potrebbero esserci quei distacchi che alla fine ieri non ci sono stati su una salita troppo facile per i migliori.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Parlando infine delle altre graduatorie del Giro d’Italia, anche oggi non dovrebbe cambiare nulla nella battaglia per la classifica a punti, che vede saldamente al comando Elia Viviani: il campione olimpico dell’Omnium resta ampiamente in maglia ciclamino, con un ottimo margine sui primi inseguitori Sam Bennett e Sacha Modolo, oggi per tutti loro l’obiettivo sarà arrivare al traguardo. Nella classifica dei giovani naturalmente l’ecuadoriano Richard Carapaz ha consolidato la propria maglia bianca mettendo in mostra grandi qualità in salita, che evidentemente potrebbero tornargli utili anche oggi. Esteban Chaves invece indosserà anche oggi la maglia azzurra della classifica Gpm, ma oggi sono in programma due Gran Premi della Montagna di seconda categoria lungo il percorso oltre all’arrivo di prima categoria e di conseguenza anche fra gli scalatori potrebbero esserci novità significative.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 31h43'12"

2 Tom Dumoulin (Ned) +16"

3 Esteban Chaves (Col) +26"

4 Thibaut Pinot (Fra) +41"

5 Domenico Pozzovivo (Ita) +43"

6 Rohan Dennis (Aus) +53"

7 Pello Bilbao (Spa) +1'03"

8 Richard Carapaz (Ecu) +1'06"

9 Chris Froome (Gbr) + 1'10"

10 George Bennett (Nzl) +1'11"

© Riproduzione Riservata.