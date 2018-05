Crotone Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Crotone Lazio, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Crotone Lazio, che sarà diretta dal signor Paolo Silvio Mazzoleni, si gioca alle ore 15:00 di domenica 13 maggio: vale per la penultima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. Una partita delicatissima per entrambe: per arrivare padroni del loro destino alla sfida diretta per la Champions League, i biancocelesti devono vincere e rimanere davanti all’Inter, sperando magari anche di sorpassare la Roma avendo dunque una doppia chance per blindare terzo o quarto posto. Il Crotone si gioca la salvezza negli ultimi due turni: si trova insieme a Udinese e Chievo e ha un solo punto di vantaggio sulla terzultima, anche vincere oggi potrebbe non essere definitivo perchè bisognerà studiare quali saranno i risultati che matureranno dagli altri campi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Lazio viene trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: sul satellite il canale è Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 415671 per i non abbonati al pacchetto Calcio), sul digitale terrestre bisognerà invece selezionare Premium Sport 2 e Premium Calcio 1 HD. In ognuno dei casi sarà possibile attivare l’applicazione per la diretta streaming video: Sky Go e Premium Play sono utilizzabili senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI

E’ davvero curioso che a un anno di distanza la salvezza del Crotone passi ancora dalla Lazio: all’epoca gli squali si erano clamorosamente salvati, archiviando una fantastica rimonta con il 3-1 ai biancocelesti e approfittando dell’ennesima sconfitta dell’Empoli. Oggi di giornate ne mancano due, come detto la vittoria potrebbe non essere definitiva e in ogni caso il Crotone è virtualmente salvo; ha dunque bisogno di pareggiare i risultati del Cagliari che transita alle sue spalle, ma ovviamente Walter Zenga non può pensare di marcare stretto l’avversario anche perchè si gioca in contemporanea. Bisogna battere la Lazio per salvarsi; allo stesso modo i biancocelesti non possono permettersi di fare calcoli, e soprattutto non possono contare sul fatto che all’ultima giornata si batterà l’Inter. Risultato non scontato oggi e non scontato tra una settimana; dunque i biancocelesti devono solo provare a vincere, chiudendo una stagione dispendiosa con una qualificazione in Champions League che sarebbe un grande traguardo anche per quelle che erano premesse estive comunque di livello.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LAZIO

Zenga non recupera Budimir e Benali, ma si affida al 4-3-3 visto nelle ultime uscite: c’è ancora Simy da prima punta, i suoi gol stanno garantendo la salvezza al Crotone e con lui giocheranno Trotta e Nalini. Confermata la posizione da mezzala di Stoian, che giocherà al fianco del playmaker Barberis con l’insostituibile Mandragora dall’alrta parte del campo; il reparto difensivo è comandato da Ceccherini, come secondo centrale agirà Marco Capuano mentre sulle fasce i favoriti sono Faraoni e Martella, occhio però a Pavlovic che darebbe una dimensione maggiormente offensiva. La Lazio non può contare su Luis Alberto e Immobile, assenze pesantissime: potrebbero farcela per l’Inter ma non ci sono oggi, dunque Simone Inzaghi deve necessariamente puntare su Caicedo da prima punta e Felipe Anderson sulla trequarti insieme a Milinkovic-Savic. In difesa è squalificato Luiz Felipe, perciò spazio a Caceres con De Vrij e Radu a protezione di Strakosha; altra occasione per Murgia a centrocampo - è favorito sull’acciaccato Parolo - Lucas Leiva ci sarà e con lui anche Marusic e Lulic che saranno i due esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Crotone Lazio sono disponibili le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: naturalmente biancocelesti favoriti e nemmeno di poco, visto che il segno 2 per la loro vittoria vale 1,90 mentre il segno 1 che identifica il successo degli squali arriva a 4,25. Scommettendo sull’eventualità del pareggio - ovviamente segno X - il vostro guadagno sulla partita di Serie A che si gioca allo Scida sarebbe di 3,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

