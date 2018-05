Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv gara-2 Gp Italia Imola (13 maggio)

Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Imola: cronaca e vincitore (oggi domenica 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Superbike - LaPresse

Si completa oggi l’appuntamento con il Gran Premio d’Italia 2018 della Superbike sul circuito di Imola, quinta gara stagionale del Mondiale SBK 2018 delle derivate di serie che oggi vivrà gara-2. Questo è il primo dei due appuntamenti stagionali della Sbk in Italia, è sempre un piacere essere a Imola dove ormai fra le principali categorie del mondo dei motori (a due oppure quattro ruote) corre solamente la Superbike, che ci sta recando ancora una volta grandi emozioni sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Superbike che è ormai entrata decisamente nel vivo della stagione 2018, visto che siamo al quinto Gp su tredici in totale: anche la classifica inizia a prendere forma e ad indicare le gerarchie. Dunque adesso vi proponiamo una guida alla giornata, per sapere tutte le informazioni utili per godersi al meglio la domenica della Sbk a Imola, che ci riserverà di nuovo grandi emozioni.

COME SEGUIRE GLI EVENTI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per gli appassionati italiani bisogna notare che la diretta tv degli appuntamenti che sono in programma oggi a Imola sarà garantita sia in chiaro integralmente su Italia 2 (anche su Italia 1 per quanto riguarda la gara), sia in diretta streaming video tramite il sito sportmediaset.it e l’app Sportmediaset. La telecronaca di qualifiche e gare è affidata ai cronisti Giulio Rangheri e Max Temporali. In aggiunta ci saranno anche gli inviati Alberto Porta e Anna Capella. Per quanto riguarda lo streaming, oltre alle dirette va ricordato che, una volta concluso, l'evento sarà fruibile sul sito di Sportmediaset in qualsiasi momento con servizi e gare integrali. Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official.

GLI ORARI DI GARA-2

Alla domenica come sempre resta da disputare gara-2, secondo un formato ormai ampiamente consolidato. Eccovi allora i principali momenti che ci attendono oggi, domenica 13 maggio, all’insegna d’altronde degli orari tradizionali delle gare che si svolgono nel cuore dell’Europa - e naturalmente a Imola non potrebbe essere altrimenti. Si scenderà in pista già alle ore 9.35 del mattino per i 15 minuti del warm-up che serviranno ai piloti di riprendere confidenza con la pista, mentre al tradizionale orario delle ore 13.00 ecco il semaforo verde per gara-2, che metterà in palio altri 25 punti nella classifica Piloti al termine della corsa sui 4936 metri del tracciato, nei quali ad ogni giro saranno da affrontare 22 curve, di cui 13 a sinistra e 9 a destra. Una citazione anche per la Supersport, che vivrà la sua gara alle ore 11.30 e fungerà dunque da ‘lancio’ per il successivo Gran Premio della Superbike.

