Fiorentina Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Cagliari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Franchi i viola inseguono il settimo posto per andare in Europa League

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fiorentina Cagliari, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Cagliari sarà diretta dal signor Paolo Valeri: siamo nella penultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di domenica 13 maggio. Vincere è un’urgenza per entrambe: per la Fiorentina che una grande occasione per arrivare a prendersi la qualificazione in Europa League, per il Cagliari che è terzultimo, e dunque deve necessariamente superare almeno una delle squadre che gli stanno davanti per ottenere la salvezza. Chiaramente i viola sanno di avere un’occasione unica: non soltanto una partita interna contro una formazione tra le ultime della classifica, ma anche la sfida diretta che si gioca a Bergamo e che toglierà punti a una delle due avversarie, se non a entrambe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Cagliari viene trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: sul satellite il canale è Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 415637 per i non abbonati al pacchetto Calcio), sul digitale terrestre bisognerà invece selezionare Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD. In ognuno dei casi sarà possibile attivare l’applicazione per la diretta streaming video: Sky Go e Premium Play sono utilizzabili senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

La corsa all’Europa League è straordinaria anche e soprattutto perchè si giocherà con due sfide dirette: oggi l’Atalanta ospita il Milan, nell’ultima giornata sarà la Fiorentina a fare visita ai rossoneri. Una Fiorentina che ha due punti di svantaggio dall’Atalanta e tre dal Milan: già oggi potrebbe portarsi al settimo posto, più in generale spera di vincere per poi giocarsi tutto a San Siro. I viola hanno vinto otto delle ultime undici partite giocate, e hanno avuto un girone di ritorno da 30 punti: sicuramente la morte di Davide Astori (a proposito: questa sarebbe stata la sua partita, entrambe le squadre hanno ritirato il numero 13) è stato un ulteriore sprone per perseguire un obiettivo che per come sta giocando la squadra meriterebbe, ma che ora mette a dura prova il gruppo di Stefano Pioli che dovrà dimostrare di poter fare il passo in più. Il Cagliari non vince da quattro partite (tre sconfitte e un pareggio) e ha vinto solo due volte nelle ultime 13, in cui ha raccolto 8 punti: in termini assoluti non è nemmeno un bilancio troppo negativo, ma il problema degli isolani è che le altre squadre impegnate nella lotta per salvarsi hanno aumentato il loro passo e messo la squadra di Diego Lopez in una posizione scomoda. Il talento per uscirne c’è, il calendario non aiuta: il Cagliari infatti giocherà in casa contro l’Atalanta nell’ultimo turno. Attenzione agli incroci: la Fiorentina spererà ovviamente che i rossoblu facciano punti contro la Dea, la squadra sarda potrebbe essere giudice della corsa all’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Potrebbe non farcela Vitor Hugo, dunque Milenkovic scala al centro e Laurini viene impiegato a destra, con la conferma di German Pezzella e Biraghi a completare la difesa davanti a Sportiello. Per il resto la Fiorentina dovrebbe essere in campo con la solita formazione, schierata ad albero di Natale: Badelj da perno centrale stretto tra Benassi e Veretout, la conferma di Saponara al fianco di Federico Chiesa e Giovanni Simeone terminale offensivo. Nel Cagliari manca Cigarini, squalificato: c’è allora Padoin davanti alla difesa, con Barella e Ionita da mezzali mentre Faragò e Lykogiannis sono gli esterni. In difesa Diego Lopez deve decidere tra Andreolli e Romagna, con Pisacane che parte un passo indietro; dovrebbero giocare Leandro Castan e Ceppitelli e il portiere sarà Cragno, mentre nel reparto offensivo potrebbe esserci la conferma di Diego Farias già titolare contro la Roma, il brasiliano può nuovamente spuntarla su Sau e affiancare la prima punta Pavoletti.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la Fiorentina parte con i favori netti dei pronostici: analizzando in particolare le quote fornite dall’agenzia Snai, scopriamo che ai viola viene data una quota di 1,47 per la vittoria interna, ovviamente è il segno 1 quello che dovrete giocare nel caso. Il pareggio è identificato dal segno X e porterebbe in dote 4,50 volte la puntata, mentre il colpo del Cagliari all’Artemio Franchi è una possibilità che con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare 6,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

