Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (9^ tappa Pesco Sannita Gran Sasso)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 9^ tappa Pesco Sannita-Gran Sasso: percorso e orari del terzo arrivo in salita, dura tappa appenninica (oggi 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: oggi al Gran Sasso tanta salita (LaPresse)

Oggi la nona tappa Pesco Sannita-Gran Sasso (Campo Imperatore) di 225 km sarà una delle più dure del Giro d’Italia 2018. Potremmo parlare di tappone appenninico, sicuramente sarà la più difficile frazione di montagna fuori dalle Alpi e l’arrivo in salita, oltre ad essere il terzo nello spazio di soli quattro giorni, sarà anche decisamente impegnativo. Altra difficoltà sarà costituita dal notevole chilometraggio per questa tappa che attraverserà le regioni Campania, Molise ed Abruzzo e ben cinque province (Benevento, Campobasso, Isernia, L’Aquila e Pescara), con arrivo a Campo Imperatore, l’altopiano nel cuore del massiccio del Gran Sasso d’Italia che è sede perfetta per l’arrivo di una tappa che certamente richiamerà alla memoria di tutti gli appassionati una delle più belle imprese di Marco Pantani, che il 22 maggio 1999 arrivò da solo in una giornata molto difficile dal punto di vista climatico ma il cui pensiero ancora scalda il cuore di chi ha amato il Pirata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire il Giro d'Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport. La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 11.00 da Pesco Sannita.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO PESCO SANNITA GRAN SASSO (CAMPO IMPERATORE)

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 11.00 da Pesco Sannita. La tappa partirà dunque piuttosto presto, è normale dal momento che si tratterà di una giornata molto lunga e faticosa. Già la prima parte nel Sannio sarà movimentata da diversi saliscendi. Dopo circa un centinaio di chilometri, superata Castel di Sangro, ci sarà la prima salita importante della giornata, il Gpm di seconda categoria che porterà la corsa a Roccaraso al km 108,1 al termine di circa 7 km di ascesa con punte di pendenza massima fino al 12%, alternati però a tratti più semplici. A seguire ci sarà un lungo falsopiano fino al Pian delle Cinquemiglia, poi comincerà la lunga discesa che ci porterà nel fondovalle e ai due traguardi volanti che saranno collocati in rapida successione, il primo a Popoli al km 161,2 e il secondo a Bussi sul Trino al km 167,6. Poco dopo comincerà la lunghissima salita finale: infatti gli ultimi 45 km saranno quasi tutti a salire, anche se intervallati da un tratto centrale piuttosto semplice tanto che sono stati identificati ben due Gran Premi della Montagna. Il primo sarà collocato a Calascio al km 192,9 della corsa e sarà di seconda categoria, al termine di un tratto già decisamente lungo ma piuttosto regolare, sia pure con una punta di pendenza massima fino al 10%. Dopo il Gpm niente discesa, un breve falsopiano e al massimo qualche contropendenza e poi si attaccherà l’ascesa finale verso il Gran Sasso e l’arrivo a Campo Imperatore, naturalmente di prima categoria. Quest’ultima parte dell'ascesa sarà a dire il vero irregolare, ma negli ultimi 7 km il gioco si farà duro, con numerosi tratti oltre il 10% e punte fino al 13%, senza dimenticare che si arriverà a 2135 metri di quota, per cui per la prima volta in questo Giro d’Italia anche l’altitudine potrà giocare un ruolo importante. Un finale dunque durissimo, negli ultimi chilometri sarà grande spettacolo!

