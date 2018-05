Infortunio Khedira/ Juventus, fastidio muscolare nel riscaldamento: Allegri “risparmia” il centrocampista

13 maggio 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Khedira (Foto: LaPresse)

Forfait dell'ultimo minuto per Sami Khedira, che ha riportato un infortunio proprio prima di scendere in campo nel big match Roma-Juventus della penultima giornata di campionato. Il centrocampista tedesco era stato schierato tra i titolari da Massimiliano Allegri, che però ha deciso in extremis di lasciarlo in panchina. Il retroscena è stato svelato da Sky Sport, secondo cui Khedira avrebbe accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento. Al suo posto dunque il tecnico bianconero ha messo Blaise Matuidi. Il fastidio muscolare riportato dal tedesco è stato localizzato al polpaccio: Khedira ha sentito “tirare” nel corso della preparazione, quindi Allegri ha deciso di risparmiarlo in via del tutto precauzionale. Dopo la partita, molto probabilmente al ritorno a Torino, il giocare verrà sottoposto agli esami di rito per chiarire la natura e l'entità del suo problema, col pensiero che ovviamente va al Mondiale.

KHEDIRA, DALL'INFORTUNIO ALLE SIRENE DI MERCATO

La stagione potrebbe essere già finita per Sami Khedira, a causa dell'infortunio riportato oggi prima di Roma-Juventus. Massimiliano Allegri lo ha risparmiato, del resto per il centrocampista c'è il Mondiale con la Germania all'orizzonte. Chissà se Khedira tornerà a vestire la maglia bianconera: pur essendo uno dei giocatori a cui Allegri non rinuncerebbe mai, motivo per il quale è diventato un perno della rosa, potrebbe assecondare le sirene di mercato che stanno suonando nelle ultime settimane. È stato lo stesso Khedira a parlarne: «Il mio contratto scade tra un anno, penso spesso al futuro anche perché può succedere di tutto nel calcio. Io qui sto bene, ho capito che è una squadra speciale ma amo e cerco sempre nuove sfide: una di queste è cercare di vincere quanti più titoli possibili in quanti più campionati possibili», ha dichiarato recentemente alla Bild. Nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League: «Mi ha sempre affascinato, vincere il titolo lì completerebbe la mia collezione: mi piacerebbe giocare ai masssimi livelli ancora per qualche stagione».

