Inter, Spalletti / "I ragazzi sono davvero distrutti, questa sconfitta però è figlia dei nostri errori"

Inter, Spalletti: nessuno si aspettava di vedere i nerazzurri cadere in casa contro il Sassuolo già salvo. Un ko n un gruppo che ora solo un miracolo può portare in Champions League.

13 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Inter, Spalletti - La Presse

Luciano Spalletti è decisamente amareggiato alla fine di Inter Sassuolo, visto che aveva parlato di una semifinale da vincere assolutamente per poi giocarsi la finale tra sette giorni contro la Lazio. Il tecnico ha così parlato a Premium Sport al fischio finale: "E' stata una sconfitta figlia anche dei nostri errori, perchè comunque ci erano capitati i palloni per segnare. Non siamo stati bravi a incastrarci su Berardi e coi loro esterni rimanevamo sempre a metà strada senza fare recuperi veloci. Abbiamo perso molte energie per riabbassare la squadra. Col tempo ci siamo messi meglio tatticamente, ma dopo il raddoppio abbiamo perso equilibrio. La squadra ha creato un po' di disordine con la voglia di recuperare. Hanno fatto quello che dovevano, gli facciamo i complimenti però perché hanno vinto una partita difficile e vincere oggi a San Siro per loro resterà nella storia". La confessione del tecnico è che alla fine i ragazzi sembravano distrutti, consapevoli di quanto questo scivolone fosse costato.

SOLO UN MIRACOLO PUÒ SALVARE LA STAGIONE

Solo un miracolo può salvare la stagione dell'Inter di Luciano Spalletti. Ai nerazzurri infatti non basterà vincere contro la Lazio la prossima settimana, ma servirà vedere all'Ezio Scida almeno un pareggio del Crotone. Il ko di ieri contro il Sassuolo in casa è uno scivolone che però non doveva essere nemmeno immaginato visto che di fronte c'era una squadra già salva matematicamente. I ragazzi di Beppe Iachini hanno dimostrato però di voler mettere a tacere le voci che l'avrebbero visti perdere con una goleada, giocando con grande grinta e organizzazione. Chiusi dietro per ripartire la squadra neroverde ha sbloccato la partita nel primo tempo con un gol su punizione di Matteo Politano, rasoterra sotto la barriera. Nella ripresa poi quando l'Inter prova il massimo sforzo arriva il raddoppio di Domenico Berardi. A nulla servirà nel finale il gol di Rafinha con Andrea Consigli decisamente migliore in campo.

