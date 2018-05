Inter e Lazio, chi si qualifica in Champions?/ Scontro diretto: i biancocelesti hanno due risultati su tre...

13 maggio 2018 Silvana Palazzo

Inter e Lazio, chi si qualifica in Champions? (Foto: LaPresse)

Finale di campionato thrilling per Inter e Lazio, che nello scontro diretto dell'ultima giornata si giocheranno l'accesso in Champions League. Il verdetto è rimandato agli ultimi novanta minuti: la squadra di Simone Inzaghi non è andata oltre il 2 a 2 contro il Crotone, fallendo il primo match point per la qualificazione nell'Europa che conta. Con la sconfitta dell'Inter di ieri sera con il Sassuolo, sarebbe servita una vittoria alla Lazio per renderla aritmetica. E invece è arrivato un punto che fa crescere l'amarezza in casa Lazio. È pur vero però che la Lazio contro l'Inter avrà due risultati su tre a disposizione, in virtù dei tre punti di vantaggio. La sconfitta non è contemplabile per i biancocelesti: in caso di ko la squadra finirebbe al quinto posto, quindi addio al sogno qualificazione in Champions League. Questo vuol dire che alla Lazio basterebbe anche un pareggio per festeggiare a discapito dell'Inter.

INTER E LAZIO, CHI SI QUALIFICA IN CHAMPIONS?

L'ultimo posto disponibile per la qualificazione in Champions League è in bilico tra Roma e Milano. Lazio e Inter infatti se lo giocheranno nell'ultima giornata della Serie A. L'occasione sprecata oggi dai biancocelesti potrebbe pesare, perché quella della settimana prossima sarà una finale contro i nerazzurri, ma d'altra parte basterebbe anche un pareggio per spegnere i sogni di gloria dell'Inter. Solo tre punti separano le due squadre, quindi in caso di vittoria la squadra di Luciano Spalletti andrebbe a pari punti. Chi andrebbe in Champions tra Inter e Lazio in questo caso? I nerazzurri, e la ragione è molto semplice. Qualora vincessero la squadra di Spalletti all'Olimpico, le due compagini chiuderebbero la stagione attuale entrambe 72 punti, ma con il confronto diretto a favore dell'Inter, che quindi per questa importantissima arriverebbe davanti alla Lazio. Un'eventualità che avrebbe il forte sapore di beffa per i biancocelesti.

