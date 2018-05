Italia Svezia Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Europei)

Diretta Italia Svezia Under 17: info streaming video e tv dalla partita, quarto di finale degli Europei di categoria. Gli azzurri di Nunziata pronti a prendersi la semifinale.

13 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Svezia U17 (da figc)

Italia Svezia Under 17, è la partita in programma oggi domenica 13 maggio al Rotherdam United Stadium: fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 per questo atteso quarto di finale degli Europei giovanili. Gli azzurrini di Nunziata hanno trovato il primo traguardo di questa esperienza continentale: chiusa la fase a giorni nella maniera più brillante per la nostra compagine ora il gioco si fa davvero serio. In palio oggi infatti vi è un posto nella Final Four dei questa 17^ edizione degli Europei Under 17: di contro però ci sarà la Svezia, con la quale noi italiani abbiamo ancora un certo conto in sospeso. Ecco perchè oggi l’impresa dei ragazzi di Nunziata potrebbe davvero valere tanto:, ma fare un pronostico alla vigilia del fischio d’inizio potrebbe essere davvero complicato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETT TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Italia-Svezia Under 17 non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video; per avere informazioni utili sulle sorti degli azzurrini impegnati nell’Europeo, oltre all’account ufficiale Twitter della federazione - lo trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro - potrete rivolgervi anche al sito della UEFA, su www.uefa.com, per poi accedere all’apposita sezione dedicata agli Europei Under 17.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni che oggi vedremo in campo per questo atteso quarto di finale vediamo bene che in casa Italia il tecnico Nunziata potrebbe confermare innanzitutto il modulo visto in campo contro Israele pochi giorni fa e quindi il 4-3-1-2, pur optando per qualche cambio. Ovviamente verrà confermato Russo tra i pali: di fronte a se Armini e Gozzi dovrebbero vestire di nuovo la maglia da titolare, come pure Barazzetta e Brogni, attesi sulle corsie laterali del reparto. In avanti però i cambi potrebbero essere consistenti per gli azzurri: difficile fare a meno di Leone e di Gyabuaa, specie dopo il gol contro Israele, ma con lui Ricci rischiaa il posto a favore di Fagioli. In avanti per l’11 azzurro Greco e Cortinovis sono in ballottaggio sul 50:50 per la maglia da titolare sulla trequarti: per le due punte Vergani e Riccardi dovrebbero venir confermati dal primo minuto, ma la panchina rimane ben ampia.

Per quanto riguarda la probabile formazione della Svezia, di certo il tecnico Franzen non farà a meno del 4-4-2 come modulo di partenza, ed è assai probabile che almeno in alcuni settori del campo non vi siano grandi modifiche rispetto all'11 sceso in campo pochi giorni fa contro il Portogallo. Ecco quindi che verranno confermati nel reparto arretrato Andersson, fedele tra i pali: nel quartetto di fronte ecco la coppia centrale Andersson-Svenssson, con Wikstrom e Olsson, attesi sulle fasce. Modifiche sono attese a centrocampo dove però saranno ancora una volta titolari al centro Kuso e Ackermann: sulle fasce però potrebbe esserci una nuova chance per Larsson e Mujanic, ma solo se davanti nelle due punte verranno confermati Nygren e Timossi Andersson.

© Riproduzione Riservata.