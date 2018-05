Juventus campione d'Italia se/ I risultati utili contro la Roma per vincere lo scudetto: il Napoli con la Samp

La Juventus è ormai ad un passo dal settimo scudetto consecutivo: con due giornate ancora da disputare i bianconeri potrebbero anche perdere sempre e festeggiare con la differenza reti

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

La Juventus ad un passo dallo scudetto (Foto LaPresse)

La Juventus è ad un passo dal settimo scudetto consecutivo, il numero 34 della sua storia (naturalmente non si contano quelli revocati): ormai manca davvero solo la matematica per consegnare il titolo alla squadra bianconera, facendola entrare ancor più nella leggenda. Partiamo con il dire che finalmente Juventus e Napoli giocano in contemporanea, come poche volte è successo quest’anno (l’ultima la ricorderemo in seguito, ma non è troppo lontana nel tempo anche se rimane un’eccezione rispetto ad un calendario che, a causa degli impegni in Europa, ha sempre “allontanato” temporalmente le due grandi rivali): alle ore 20:45 di domenica 13 maggio i campioni d’Italia affrontano la super sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, mentre i partenopei sono di stanza a Marassi contro la Sampdoria. La Juventus dunque è rimasta nella capitale dopo aver vinto (4-0 contro il Milan) la quarta Coppa Italia consecutiva mercoledì sera; quattro giorni più tardi può fare il bis, mettendo a referto quello che sarebbe il quarto “double” in fila e con . A conti fatti, alla squadra di Massimiliano Allegri non manca nemmeno un punto per festeggiare: al momento la situazione vede la Juventus in testa con 91 punti e sei lunghezze di vantaggio sul Napoli che ha 85 punti. Sappiamo che il doppio confronto è in totale parità, perchè ognuna ha vinto 1-0 sul campo dell’altra; a questo punto entra in gioco la differenza reti. Il paradosso è proprio questo: la Juventus tecnicamente avrebbe già vinto lo scudetto, ma non lo può ancora celebrare ufficialmente e deve in ogni caso aspettare.

IL DOPPIO VANTAGGIO DELLA JUVENTUS: CAMPIONE D’ITALIA SE…

Differenza reti che è nettamente a favore della Juventus: la quale ha segnato 84 gol (record assoluto per la società nei campionati a 18 squadre) e ne ha subiti 23 per un +61 che supera il +45 del Napoli (73 gol fatti, 28 subiti). Siccome il secondo criterio per assegnare lo scudetto in caso di parità di punti è la differenza reti, i bianconeri hanno un doppio vantaggio non indifferente: potrebbero anche venire agganciati dal Napoli (cioè perdere due partite con due vittorie partenopee) e festeggiare comunque lo scudetto, perchè l’unico modo che la squadra di Maurizio Sarri avrebbe per finire davanti sarebbe quello di girare a proprio favore il computo dei gol segnati e incassati. Chiaramente le combinazioni sono diverse, ma facendo una media possiamo dire che la Juventus dovrebbe sempre perdere 4-0 mentre il Napoli dovrebbe vincere una partita 4-0 e l’altra 5-0, visto che con differenza reti pari gli azzurri avrebbero anche la necessità di segnare più gol della Juventus. Dunque se possiamo anche pensare ipoteticamente a una sconfitta netta contro la Roma e a una goleada del Napoli a Genova, l’ultima giornata vede la Juventus impegnata in casa contro il Verona: già è complicato immaginare che perda, figuriamoci incassando quattro o cinque gol. Tuttavia nel calcio mai dire mai, ed è il motivo per cui giustamente i bianconeri non hanno festeggiato domenica scorsa, quando pure tutti questi fattori le hanno cucito quasi tutto lo scudetto sulle maglie.

© Riproduzione Riservata.