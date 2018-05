MADRID OPEN 2018/ Diretta live finale Thiem Zverev: streaming video e tv, orario partita e risultato (tennis)

Madrid Open 2018, diretta live Thiem Zverev: streaming video e risultato, orario della partita. Sfida tra Next Gen: le nuove leve del tennis si contendono il titolo sulla terra rossa

Alexander Zverev, foto da Lapresse

Saranno Dominic Thiem ed Alexander Zverev a sfidarsi nella finale del Madrid Open 2018, il Master 1000 sulla terra rossa che precede nel calendario tennistico gli Internazionali d'Italia di Roma. Pochi dubbi, dopo l'impresa nei quarti di finale contro il padrone di casa Rafa Nadal, sul fatto che Dominic Thiem sarebbe riuscito ad avere la meglio su Kevin Anderson. I centimetri e la potenza muscolare del gigante sudafricano hanno potuto ben poco in semifinale contro l'esplosività, la tecnica, le rotazioni e l'attitudine alla terra rossa del giocatore austriaco, che mai come in questo torneo sembra aver raggiunto una maturità importante soprattutto nella gestione mentale dei momenti più difficili della partita. I passaggi a vuoto dal punto di vista dell'attenzione ogni tanto tornano a fare capolino ma Thiem sta crescendo: anzi, è già grande. Non si batte per caso sulla terra, e per di più in Spagna, Rafa Nadal.

ZVEREV BATTE SHAPOVALOV: THIEM FAVORITO?

Attenzione però a dare per favorito Dominc Thiem all'Open Madrid 2018. Nessun dubbio sul valore assoluto del tennista austriaco, ma quando dall'altra parte della rete c'è un certo Alexander Zverev è chiaro che nessuna partita può essere a pronostico chiuso. Una sfida dal sapore europeo, quella in scena sul Manolo Santana, con un tema di fondo che non può essere ignorato: la Next Gen è sempre più la Now Gen, i fenomeni di domani sono pronti già oggi. La conferma arriva dal fatto che Alexander Zverev, dopo aver eliminato nel suo cammino nel torneo i vari Donskoy, Mayer e Isner, ha battuto in semifinale un altro potenziale campione del futuro, il canadese Alexander Shapovalov, come sempre garanzia di bel tennis ma forse meno continuo del tedesco su altissimi livelli. Tra Thiem e Zverev un solo precedente, a favore dell'austriaco, risalente all'Atp di Rotterdam (cemento) dello scorso anno: in quel caso servirono 3 set a stabilire il vincitore della sfida. Come andrà oggi sulla terra rossa madrilena?

DIRETTA FINALE THIEM ZVEREV: INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della finale del Madrid Open 2018, che si disputerà alle ore 16 di oggi sul Manolo Santana, domenica 13 maggio 2018, verrà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare, che ha trasmesso tutte le fasi del torneo maschile a partire dal primo turno del tabellone principale. Per chi non avesse a portata un televisore per asssistere alla finale tra Thiem e Zverev, l'alternativa è rappresentata dallo streaming, disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; informazioni utili sono presenti anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

