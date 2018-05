Motocross/ Gp Lettonia 2018 Kagums info streaming video e diretta tv: orario, risultato live, vincitore (oggi)

Diretta motocross Gp Lettonia 2018 Kagums info streaming video e tv: orario e risultato live della gara MXGP con Tony Cairoli (oggi domenica 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta motocross: Tony Cairoli (LaPresse)

Oggi, domenica 13 maggio, è di nuovo protagonista il motocross, che propone il Gran Premio di Lettonia 2018, settimo atto del Mondiale Motocross sulla pista di Kegums, piccola località della regione storica della Livonia, tappa ormai tradizionale per il Mondiale. Siamo ormai entrati nel vivo della stagione, con l’auspicio che Tony Cairoli sia per l’ennesima volta grande protagonista. Le premesse sono certamente molto buone, dal momento che finora nella classifica del Mondiale Piloti si profila un duello fra Tony e l’olandese Jeffrey Herlings, che però nelle ultime gare sta allungando sul siciliano: nulla di grave, Cairoli è comunque secondo e i punti da recuperare non sono molti, per la precisione 23 lunghezze (263 per Cairoli e 286 per Herlings), però sarebbe importante riuscire già da oggi ad invertire la tendenza delle ultime gare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LETTONIA 2018 DI MOTOCROSS

Per seguire il Gran Premio di Lettonia 2018 di motocross dal circuito di Kagums l'appuntamento sarà in diretta tv almeno parzialmente su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Buone notizie questa settimana per tutti gli appassionati di motocross, perché Eurosport 2 trasmetterà in tempo reale entrambe le gare della classe regina MXGP ed inoltre gara-2 della classe MX2, di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video di questi tre eventi del Gp Lettonia, garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player.

GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross, che saranno in parte condizionati dall’ora di fuso orario che separa l’Italia dalla Lettonia: nulla di clamoroso naturalmente, ma gli appassionati dovranno tenerne conto per non lasciarsi sfuggire i tanti eventi che avranno luogo oggi pomeriggio a Kegums. Le due gare della classe MXGP per il Gran Premio di Lettonia 2018 avranno luogo rispettivamente alle ore 13.15 e alle ore 16.10 italiane (14.15 e 17.10 locali). Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10 italiane.

