Napoli e Carlo Ancelotti: contatto/ De Laurentiis programma l’incontro: il 21 maggio a San Siro

Napoli e Carlo Ancelotti: contatto. De Laurentiis programma l’incontro: il 21 maggio a San Siro i due si vedranno in occasione della partita di addio di Andrea Pirlo

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Bayern - LaPresse

Il Napoli potrebbe salutare Maurizio Sarri al termine della stagione in corso. Il tecnico dei partenopei ha infatti una clausola rescissoria che gli permette di liberarsi, inoltre, il rapporto fra l’ex Empoli e De Laurentiis non sembrerebbe più idilliaco come un tempo, dopo le recenti dichiarazioni dello stesso patron. In sintesi, il presidente napoletano ha accusato Sarri di giocare sempre con gli stessi uomini, spiegando inoltre che ha ottenuto gli stessi obiettivi già raggiunti in passato da Mazzarri. Tutti sembrano quindi elogiare la guida del Napoli... tranne il suo presidente. Tutto può succedere, anche che alla fine si opti per un cambio di tecnico, ed oltre all’idea ventilata in passato legata a Giampaolo, attenzione al nome delle ultime ore.

L’INCONTRO AL MEAZZA FRA POCHI GIORNI

Stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Corriere della Sera, De Laurentiis avrebbe già contattato l’ex allenatore del Bayern di Monaco, Carlo Ancelotti. I due si sarebbero sentiti solo via telefono, ma il numero uno azzurro ha già ben in mente quando vedere di persona il buon Carletto: il prossimo 21 maggio a San Siro per la partita di addio di Andrea Pirlo. De Laurentiis capirà in concreto se il progetto di far vincere lo scudetto al Napoli, e magari, di guidarlo in una Champions League di livello, potrà attirare o meno il 58enne tecnico di Reggiolo. Molto dipenderà anche dalla proposta economica, visto che Ancelotti rientra nel ristrettissimo club di top manager al mondo assieme a Mourinho, Guardiola e Zidane, e di conseguenza, pretende delle cifre adeguate alle sue qualità.

© Riproduzione Riservata.