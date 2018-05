PERUGIA ZAKSA/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale 3°/4° posto Champions League)

Perugia Zaksa, streaming video e diretta tv: orario della partita e risultato live della finale 3° e 4° posto della Champions League di volley dopo la sconfitta in semifinale.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Niente poker per Perugia: è questo l'esito amaro che deriva dalla sconfitta nella semifinale maturata contro lo Zenit Kazan valida per la Champions League di volley. La Sir dovrà "accontentarsi" del Triplete formato dai successi in Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, provando magari a regalarsi il terzo posto nella competizione continentale battendo i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, battuti a loro volta nel penultimo atto della Final Four da un'altra italiana, la Lube Macerata con il punteggio di 3-1 (25-21 22-25 25-15 25-18). Peggio è andata alla formazione di Bernardi, che ai padroni di casa dello Zenit Kazan (già fortissimi senza bisogno dell'aiuto del pubblico russo) non è riuscita a strappare neanche un set. Resta la speranza di mettersi al collo quanto meno un bronzo, non fosse altro per chiudere con un successo una stagione in ogni caso straordinaria.

PERUGIA ZAKSA, IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

I parziali della sconfitta contro lo Zenit (22-25, 20-25, 20-25) non dicono forse della reale differenza di livello tra i padroni di casa del Kazan e i Block Devils di Bernardi, ma l'aver tentato fino all'ultimo di tenere in piedi una partita sulla carta dal pronostico chiuso la dice lunga sul carattere dimostrato da Zaytsev e compagni durante tutta la stagione. Nella CEV Champions League 2018, prima di arrestarsi ad un passo dalla finale che conta, la Sir Perugia ha inanellato un percorso netto: prima in classifica del girone A con 16 punti senza rimediare nemmeno una sconfitta. Tutto liscio come l'olio anche ai play off: battute Halkbank e Novosibirsk, poi l'incrocio con i campioni del mondo per club in carica che non ha lasciato scampo ai ragazzi di Bernardi...

PERUGIA ZAKSA, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: QUANDO VEDERE LA PARTITA

Perugia-Zaksa, finale valida per il terzo e quarto posto della Champions League di volley, prenderà il via oggi, domenica 13 maggio 2018 alle 15. A trasmettere la gara dal primo all'ultimo punto sarà Fox Sports, canale 205 della piattaforma Sky, che si è assicurata i diritti della manifestazione. Per chi non avesse la possibilità di seguire la partita in tv da considerare l'opzione in streaming grazie all'opzione Sky Go. Dal punto di vista tecnico si preannuncia una sfida molto combattuta. I polacchi, al netto della sconfitta maturata per 3-1 contro la Lube Macerata, nella fase a gironi hanno ottenuto la prima posizione nel gruppo E con 14 punti (solo un KO) prima di superare brillantemente Jastrzebski e Friedrichshafen.

© Riproduzione Riservata.