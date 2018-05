Pagelle/ Atalanta Milan: i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo)

Pagelle Atalanta Milan: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo a Bergamo nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018

Pagelle Atalanta Milan, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Primo tempo senza reti a Bergamo, dove Atalanta e Milan si giocano un posto in Europa League: ecco dunque le pagelle della prima frazione giocata sotto una pioggia battente che ha ovviamente complicato i piani delle due squadre. Primo squillo della partita al settimo minuto con lo spagnolo Suso che conclude dalla distanza e trova la risposta pronta di Berisha. I padroni di casa rispondono al diciottesimo con un siluro sbilenco di Barrow, che manda la sfera direttamente in rimessa laterale. Poco dopo ancora il giovane dei bergamaschi prova ad impensierire Donnarumma in girata: troppo debole la sua giocata. Il Milan affida la propria reazione a Bonaventura, il cui tiro si spegne sul fondo. I ritmi calano, l'Atalanta si risveglia nel finale, prima con Gomez, poi con Cristante, che vede negarsi la gioia del gol da un prodigioso intervento di Rodriguez.

ATALANTA MILAN: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Voto Atalanta 6,5 Una buona Atalanta concede poco al Milan, ma non trova il guizzo vincente in chiave offensiva. Migliore Atalanta: Barrow 6,5 Intraprendenza e fisicità. Quando riparte crea non pochi problemi alla retroguardia nerazzurra. Peggiore Atalanta: Gomez 5 Ci aspettavamo un impatto decisamente differente alla gara. Ha ancora tutto il secondo tempo per riscattare una prima frazione poco brillante. Voto Milan 6 Rossoneri compatti e ben posizionati in campo. A non convincere è il reparto offensivo Migliore Milan: Rodriguez 7 Con un intervento prodigioso ha salvato un gol praticamente fatto di Cristante. Peggiore Milan: Kalinic 5 Non ha convinto in questo primo tempo. Poco dimanico, finisce nelle grinfie dei nerazzurri.

