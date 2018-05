Pagelle/ Roma-Juventus: i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018

13 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Juventus, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

All'Olimpico è in corso il posticipo della 37^ giornata di Serie A 2017-18 tra Roma e Juventus, al momento il punteggio è sullo 0-0 e poiché al Ferraris il Napoli non sta battendo la Sampdoria, i bianconeri sarebbero campioni d'Italia anche in caso di successo dei giallorossi. Che a inizio gara ci provano con Pellegrini (6,5) e Nainggolan (6,5), entrambi non prendono bene la mira e mancano il bersaglio. Poco dopo Under (6,5) viene murato da Rugani (6) che toglie le castagne dal fuoco a Szczesny (6). Successivamente gli uomini di Allegri provano a distendersi in avanti senza forzare troppo i ritmi, Dybala (6,5) non trova la porta con un sinistro insidioso mentre Fazio (7) devia in corner un tiro dalla distanza di Bernardeschi (6), prima dell'intervallo Kolarov (6) scuote l'esterno della rete dando a tutti l'illusione del gol. Vediamo se la seconda frazione riserverà qualche emozione in più.

VOTO ROMA 6 - Con il posto in Champions già garantito i giallorossi giocano giusto per rovinare in parte la festa dei bianconeri, ormai imminente.

MIGLIORE ROMA: FAZIO 7 - Finora non sbaglia nulla dentro l'area di rigore giallorossa, tante buone chiusure e un muro efficace su Bernardeschi.

PEGGIORE ROMA: JUAN JESUS 5,5 - Deve ringraziare che gli attaccanti della Juve non hanno ancora cominciato a fare sul serio, ma è già apparso in difficoltà alle prime timide accelerazioni di Dybala.

VOTO JUVENTUS 6 - La fatica accumulata mercoledì scorso nella finale di Coppa Italia si fa sentire, prudentemente gli uomini di Allegri giocano sotto ritmo, ormai per lo scudetto i giochi sono fatti.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 6,5 - Per adesso è l'unico che prova a inventarsi qualcosa dalle parti di Alisson.

PEGGIORE JUVENTUS: MATUIDI 5,5 - Assieme a Pjanic stasera sembra l'anello debole della squadra, finale di stagione di sofferenza per il francese. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.