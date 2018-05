Pagelle/ Sampdoria Napoli: i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Napoli: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo a Marassi nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018

13 maggio 2018 Umberto Tessier

Pagelle Sampdoria Napoli, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Sampdoria e Napoli, poche le emozioni su un campo difficile a causa della fitta pioggia. Andiamo a scoprire i voti dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Belec (6) alcuni brividi per il modo di respingere il pallone, c'è sempre. Bereszynski (6) pattuglia la sua zona con molta precisione. G.Ferrari (6) sfiora il gol con un colpo di testa che termina sulla parte alta della traversa. Andersen (6,5) davvero interessante il difensore ventunenne che Giampaolo ha lanciato in questo finale di stagione. Regini (6) l'ex Napoli commette pochi errori. Linetty (6,5) bella la discesa del polacco che per poco non trova il gol. Torreira (6) cliente difficile per tutti, guerriero del centrocampo. Praet (5,5) il belga si accende a intermittenza. Ramirez (6) bene nella doppia fase, aiuta anche nella fase difensiva. Kownacki (5,5) riceve pochi palloni, fa poco comunque in avanti. Caprari (5,5) poco incisivo, evanescente. Questi i voti del Napoli. Reina (6) penultima gara in maglia Napoli, non viene impegnato. Hysaj (6) alcune buone discese e nulla più. Albiol (6) sicuro in difesa, non deve sbrogliare situazioni particolari. Koulibaly (6,5) il migliore dei suoi, dalle sue parti non si passa. Mario Rui (6) l'esterno portoghese deve spingere di più, non demerita. Allan (6) solito mastino di centrocampo, a tratti poco lucido. Jorginho (5) perde un pallone sanguinoso in mezzo, nell'ultimo periodo appare in riserva. Zielinski (6,5) il più intraprendente, ci prova spesso da fuori. Callejon (5,5) lo spagnolo sembra essere in debito d'ossigeno. Mertens (6) gli annullano una rete buona, per il resto non fa nulla di trascendentale. L.Insigne (6) prova con alcuni tiri a giro ma non inquadra la porta.

SAMPDORIA NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SAMPDORIA 5,5 - Troppo attendista la compagine di Giampaolo, nella ripresa deve fare meglio. MIGLIORE SAMPDORIA: ANDERSEN 6,5 - Si conferma un prospetto davvero interessante, il futuro è dalla sua parte. PEGGIORE SAMPDORIA: PRAET 5,5 - Ha qualità importanti, stasera non si vedono. VOTO NAPOLI 6 - Meriterebbe il vantaggio per la conduzione del match, in avanti pecca di incisività. MIGLIORE NAPOLI: KOULIBALY 6,5 - Dalle sue parti non si paasa, un muro. PEGGIORE NAPOLI: JORGINHO 5 - Perde un pallone sanguinoso a centrocampo, errore che poteva costare carissimo.

