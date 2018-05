Probabili formazioni/ Atalanta Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 37^ giornata)

Probabili formazioni Atalanta Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gasperini con il dubbio Ilicic, Gattuso potrebbe puntare su Kalinic

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atalanta Milan, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Milan è il primo posticipo nella 37^ giornata di Serie A 2017-2018, e una delicatissima sfida diretta per l’Europa League: si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 maggio. Due turni al termine: il Milan, reduce dalla batosta nella finale di Coppa Italia, ha bisogno di ritrovarsi e difende il punto di vantaggio sulla Dea che però ha il fattore campo dalla sua. Il problema per i rossoneri rischia di essere l’ultima giornata e la partita interna contro la Fiorentina: per evitare guai la banda di Gennaro Gattuso deve vincere oggi, altrimenti rischierà davvero tanto. Per l’Atalanta vale lo stesso, ancor di più visto che si trova dietro; gli orobici andranno a Cagliari all’ultima giornata, contro una squadra che sarà sicuramente ancora in corsa per la salvezza e che ha vinto a Bergamo a dicembre. Andiamo dunque a vedere quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita davvero equilibrata e incerta quella che si gioca tra poche ore all’Atleti Azzurri d’Italia: per l’agenzia di scommesse Snai però l’Atalanta è favorita, non nettamente ma comunque in maniera evidente. La quota sul segno 1 per la vittoria della Dea vale infatti 1,90 contro il 4,00 che accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna dei rossoneri; per quanto riguarda il pareggio, il segno X con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,55 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini ritrova Caldara: il difensore centrale promesso alla Juventus guiderà la retroguardia con Rafa Toloi e Andrea Masiello davanti a Berisha. In questo finale di stagione sono cambiate le gerarchie sulle fasce, almeno a destra: Castagne è ancora favorito su Hateboer, dall’altra parte scelta obbligata visto che il campionato di Spinazzola è terminato con largo anticipo, dunque ci sarà ancora Gosens. Naturalmente in mezzo al campo spazio a De Roon e Freuler; il grande ex Cristiante sarà invece sulla trequarti, da valutare però se il tecnico dell’Atalanta voglia rinunciare alla fantasia di Ilicic che può mandare Cristante in mezzo oppure andare ad agire da attaccante prendendo il posto di Musa Barrow, che però è in particolare forma e di conseguenza dovrebbe comunque avere una maglia da titolare al fianco di Alejandro Gomez. L’altro ex del settore giovanile del Milan, ovviamente Petagna, è ai box: anche per lui il campionato è finito prima del dovuto per un infortunio.

I DUBBI DI GATTUSO

Gennaro Gattuso non cambia le sue convinzioni dopo lo 0-4 incassato dalla Juventus mercoledì sera: resta il 4-3-3 e restano i principali interpreti, da vedere però se Kalinic questa volta si prenderà una maglia da titolare al centro del tridente offensivo scalzando Cutrone, anche se l’autorete non depone certo a suo favore. Per il resto, l’unico ballottaggio davvero aperto è quello che riguarda il playmaker: Lucas Biglia era disponibile per la finale di Coppa Italia ma non sta ancora bene, potrebbe andare in panchina ma il favorito per iniziare la partita è ancora Locatelli, con i due ex Kessie e Bonaventura che gli faranno compagnia partendo dalle mezzali. In difesa Bonucci e Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma chiamato al riscatto, Calabria va sulla fascia destra con Ricardo Rodriguez a sinistra; prima punta a parte, il tridente offensivo rimane invece lo stesso di sempre, con Calhanoglu che in questo momento è forse il giocatore di maggior rendimento tra le fila rossonere e Suso che invece ha bisogno di ritrovare la migliore condizione.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 4 Cristante; 99 Barrow, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 95 Bastoni, 6 Palomino, 78 Del Prato, 33 Hateboer, 44 Kulusewski, 32 Haas, 51 Bolis, 72 Ilicic

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: L. Rizzo, Spinazzola, Petagna

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 73 Locatelli, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 18 Montolivo, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

