Probabili formazioni/ Roma Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 37^ giornata)

Probabili formazioni Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Juventus, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Juventus si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 maggio, ed è naturalmente il big match nella penultima giornata di Serie A 2017-2018: anche l’anno scorso i bianconeri avevano affrontato questa trasferta con la possibilità di vincere lo scudetto e i giallorossi che erano in corsa per la Champions League avevano vinto 3-1. rimandando la festa e complicando leggermente i piani dei campioni d’Italia. Potrebbe andare così anche questa volta: in caso di pareggio la Juventus potrà festeggiare e allo stesso tempo la Roma sarà sicura di andare a giocare la principale coppa europea, con una sconfitta i bianconeri dovrebbero rimandare la festa a meno che il Napoli non venga bloccato a Marassi e, come abbiamo già detto, la differenza reti è talmente favorevole da dire già oggi che ai partenopei serve un miracolo. Andiamo intanto a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, per questa partita è favorita la Roma: la quota per la vittoria dei giallorossi infatti vale 2,30 contro il 3,40 che accompagna l’eventualità del successo bianconero. Quote ravvicinate, ma comunque con i padroni di casa che godono del favore del pronostico in maniera evidente; giocando sul segno X che identifica il pareggio, il vostro guadagno su questa partita dello stadio Olimpico sarebbe invece di 3,05 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

I DUBBI DI ALLEGRI

Archiviata la vittoria della Coppa Italia, Massimiliano Allegri si rituffa nel campionato e deve fare i conti con la squalifica di Cuadrado, che ha giocato le ultime tre partite come terzino: il suo posto sarà preso da uno tra Lichtsteiner e Howedes, con lo svizzero favorito. Dall’altra parte dovrebbe tornare Alex Sandro, in mezzo si rivede Rugani insieme a uno dei tre ex giallorossi Benatia, in porta Szczesny che appunto ha giocato le ultime due stagioni con la maglia della Roma. A centrocampo sembra che possa essere adottato il solito schema a tre: dunque Pjanic (il terzo ex) stretto tra Khedira e Matuidi, anche se il francese non sta benissimo e a sorpresa Allegri potrebbe pensare a Bentancur almeno nel primo tempo. Con questo modulo, davanti resterà fuori Mandzukic che ha giocato mercoledì sera da prima punta, torna titolare Higuain e i due esterni saranno Dybala e Douglas Costa. In alternativa spazio anche al croato (o Bernardeschi), ad andare in panchina sarà appunto Matuidi. A proposito di giocatori a disposizione, dovrebbe farcela anche Chiellini anche se probabilmente la sua presenza sarà solo un pro-forma.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Guai maggiori li ha Eusebio Di Francesco, che deve rinunciare a Bruno Peres e ha Manolas e Perotti non al top della condizione: sicuramente torna Florenzi sulla corsia destra in difesa, Juan Jesus si prepara ad affiancare Fazio davanti ad Alisson mentre Kolarov è confermato a sinistra. A centrocampo anche Strootman stringe i denti, ma è ipotizzabile che possa essere in campo: in alternativa il favorito è chiaramente Lorenzo Pellegrini, De Rossi sarà piazzato al centro della linea mediana con Nainggolan come altra mezzala, secondo il 4-3-3 che il tecnico della Roma ha ripreso ultimamente. Sarà allora un tridente a condurre l’attacco: scontata la presenza di Dzeko e di El Shaarawy visti i problemi di Perotti, sulla destra Cengiz Under è in netto vantaggio su Schick che tecnicamente è un ex. Anche se l’ufficalizzazione del passaggio alla Juventus non è mai arrivata, prima che l’affare sfumasse il calciatore ceco aveva anche posato con la divisa della squadra bianconera e si era visto sul campo di allenamento. Oggi gioca nella Roma, all’andata Szczesny gli aveva negato all’ultimo secondo quello che sarebbe stato il gol del pareggio.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 44 Manolas, 33 Jonathan Silva, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 8 Perotti, 14 Schick, 48 Antonucci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Bruno Peres, Defrel

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 21 Howedes, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: De Sciglio, Sturaro

© Riproduzione Riservata.